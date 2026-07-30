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Senorbì
31 luglio 2026 alle 01:05

Messa e concerti in onore dei santi Antioco e Mariedda 

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Comincia a Senorbì la festa in onore di Sant’Antioco e Santa Mariedda: il via oggi alle alle 19 con la messa presieduta da don Giancarlo Dessì seguita dalla processione con gruppi folk, cavalieri, dame medievali e suonatori. L’edizione, organizzata dal Comitato Classe 1976 e dalla Parrocchia Santa Barbara con il sostegno di Comune e Pro Loco, sarà impreziosita dal debutto del nuovo cocchio che accompagnerà la statua di Sant’Antioco: un’opera realizzata dopo circa 10 anni di lavoro grazie all’impegno di numerosi volontari. Ideato dall’ex parroco don Nicola Ruggeri, il carro nasce dal recupero di un vecchio mezzo donato alla comunità. Particolarmente atteso il dj set di Emis Killa in programma domani dopo lo spettacolo pirotecnico.

Domenica spazio alle sonorità urban e reggaeton, mentre lunedì salirà sul palco la tribute band dei Negramaro. Martedì sarà la volta di “Senorbì Busk”, la rassegna dedicata al teatro urbano e al circo contemporaneo.

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