Messa di Baturi con la reliquia di San Francesco 

Momento importante di fede oggi nella Chiesa dei Santi Giorgio e Caterina dove alle 18 l’arcivescovo Giuseppe Baturi, in occasione della festività dell’Annunciazione, celebrerà la messa alla presenza dell’ampolla con il sangue di San Francesco d’Assisi. La reliquia, per la prima volta in Sardegna, simboleggia il totale abbandono a Dio del santo.

Gli appuntamenti proseguiranno tutta la settimana. Domani l’Adorazione Eucaristica continuerà per tutta la notte; venerdì la Via Crucis sarà guidata e presieduta da padre Matteo Siro, padre provinciale dei Frati Cappuccini; sabato dopo la messa delle 18 i pellegrini parteciperanno alla fiaccolata intorno al parco di Monte Urpinu con la benedizione della città all’altezza della statua di San Francesco in viale Europa. Le cerimonie termineranno domenica, alle 19 con la messa di ringraziamento. «Non potevamo scegliere compagno di viaggio migliore del serafico padre San Francesco per questa quaresima giubilare», le parole del parroco, don Elenio Abis.

