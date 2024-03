Messa dedicata ai fedeli nigeriani 

Una messa speciale, dedicata alla comunità nigeriana, quella celebrata ieri nella parrocchia del Santissimo Salvatore di Selargius. L’iniziativa, prevista ogni seconda domenica del mese sino a giugno, è promossa dall’Ufficio diocesano Migrantes. Alla messa, celebrata in inglese dal sacerdote gesuita ordinario di Malta, Mario Farrugia, ha partecipato anche l’arcivescovo metropolita Giuseppe Baturi.Iniziativa che segue quella svolta da venerdì a sabato scorsi, con la parrocchia aperta per 24 ore, giorno e notte. «Abbiamo accolto l’appello di Papa Francesco», racconta il parroco di via Sant’Olimpia, don Vittorio Quaranta. Due giorni no stop con il portone della parrocchia sempre spalancato. «Devo dire che in tanti hanno apprezzato: anche durante la notte c’è chi è entrato in parrocchia, alcuni per confessarsi, altri semplicemente per fare una preghiera».

