“Messa da Requiem” stasera a Sassari con Sassu e Desole 

Una “Messa da Requiem” di Giuseppe Verdi a forte connotazione sassarese quella proposta stasera al Teatro Comunale (20.30, replica domenica alle 16.30) dall'ente de Carolis insieme alla Curia Arcivescovile di Sassari. Due dei quattro solisti sono cittadini: il soprano Francesca Sassu e il tenore Matteo Desole. Completano il quartetto il mezzosoprano lituano Egle Wyss e il basso.baritono moldavo Roman Ialcic. L'orchestra dell'ente sassarese sarà diretta dal giapponese Hirofumi Yoshiuda, direttore Artistico della Fondazione Rising Sun Opera in patria e attualmente direttore musicale della Filarmonica del Teatro Comunale di Modena. Il Coro del de Carolis sarà diretto da Francesca Tosi, il Coro del Friuli Venezia Giulia da Cristiano Dell’Oste.

La Messa da Requiem è una composizione sacra del 1874, per coro, voci soliste e orchestra dedicata ad Alessandro Manzoni morto il 22 maggio 1873. L’idea di scrivere un Requiem era già maturata nella mente di Verdi in occasione della morte di Gioachino Rossini (13 novembre 1868). Il Libera me Domine del Requiem fu composto proprio in quell'occasione ma il progetto della messa in omaggio a Rossini non venne mai realizzato. La morte di Manzoni gli fornì l’occasione per realizzare il vecchio progetto del Requiem questa volta componendo l’intera messa. (g. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA