VaiOnline
Comunale.
21 novembre 2025 alle 01:13

“Messa da Requiem” stasera a Sassari con Sassu e Desole 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una “Messa da Requiem” di Giuseppe Verdi a forte connotazione sassarese quella proposta stasera al Teatro Comunale (20.30, replica domenica alle 16.30) dall'ente de Carolis insieme alla Curia Arcivescovile di Sassari. Due dei quattro solisti sono cittadini: il soprano Francesca Sassu e il tenore Matteo Desole. Completano il quartetto il mezzosoprano lituano Egle Wyss e il basso.baritono moldavo Roman Ialcic. L'orchestra dell'ente sassarese sarà diretta dal giapponese Hirofumi Yoshiuda, direttore Artistico della Fondazione Rising Sun Opera in patria e attualmente direttore musicale della Filarmonica del Teatro Comunale di Modena. Il Coro del de Carolis sarà diretto da Francesca Tosi, il Coro del Friuli Venezia Giulia da Cristiano Dell’Oste.

La Messa da Requiem è una composizione sacra del 1874, per coro, voci soliste e orchestra dedicata ad Alessandro Manzoni morto il 22 maggio 1873. L’idea di scrivere un Requiem era già maturata nella mente di Verdi in occasione della morte di Gioachino Rossini (13 novembre 1868). Il Libera me Domine del Requiem fu composto proprio in quell'occasione ma il progetto della messa in omaggio a Rossini non venne mai realizzato. La morte di Manzoni gli fornì l’occasione per realizzare il vecchio progetto del Requiem questa volta componendo l’intera messa. (g. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Contu (Fimmg): «Manca un’organizzazione stabile»

Gli “Ascot” in tilt Pazienti in fila per ore, i medici lasciati soli

Gli ambulatori territoriali nati dove mancano le cure di base 
Cristina Cossu
Il caso

«Arzu non agì da solo» Indagati in libertà, la Cassazione si oppone

Delitto Marongiu, il ruolo dei familiari del 56enne morto suicida in carcere 
Simone Loi
Il caso

La bandiera palestinese non sventola più: polemiche a Guspini

Il vessillo è stato rimosso dopo il ricorso di un cittadino 
Giovanni G. Scanu
Rifiuti

Il caos della plastica tra raccolte extra e il rischio di uno stop

A Selargius rientra l’emergenza Il Cal: la Regione dia indicazioni 
Federica Lai
L’Isola della crisi

Pensionati in piazza: «Un caffè non ci basta»

A Cagliari la protesta Spi Cgil contro «una manovra iniqua» che aumenta di 3 euro l’assegno minimo 
Umberto Zedda
La manovra

Canone Rai, scontro fra Lega e FI

Meloni stringe sulla legge di bilancio, vertice di maggioranza 