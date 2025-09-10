“Messa da Requiem”, Sassari riparte da Verdi 

L’opera di Sibelius mai rappresentata in forma scenica “La fanciulla nella torre”; Mandrake, il mago dei fumetti per antonomasia; una Salome vietata ai minori. E prima della rassicurante “Lucia di Lammermoor” la novità in cartellone della “Messa da Requiem” di Giuseppe Verdi. Prime assolute, sperimentazioni per ampliare le fasce di pubblico, collaborazioni con Giappone (ora), Cina e Corea (nel 2026). Sotto la direzione artistica di Alberto Gazale l’ente Marialisa de Carolis ha acquistato nuovo slancio e soprattutto propone idee per togliere la polvere da un repertorio e da un modo di intendere la lirica che fatica a dialogare con i nati dagli anni '90 in poi.

Il Requiem

Sono diventati «quattro più uno» i titoli della sessione autunnale, come annunciato ieri mattina nella sala Isgrò dell'Arcivescovado di Sassari. Sede non casuale, perché la “Messa da Requiem” di Verdi si inserisce nell'anno Giubilare. «Il Requiem è scritto da un Verdi maturo, che pur non credente imprime una forte spiritualità alla composizione», ha sottolineato il presidente dell'ente de Carolis Antonello Mattone. L'orchestra sarà diretta dal giapponese Hirofumi Yoshida, direttore Artistico della Fondazione Rising Sun Oper, noto per il suo approccio innovativo, e schiera due sassaresi doc: il soprano Francesca Sassu e il tenore Matteo Desole. Il quartetto vocale è completato dal mezzosoprano lituano Egle Wyss e il basso Abramo Rosalen. Il Coro del de Carolis, diretto da Francesca Tosi, sarà sul palco insieme al Coro del Friuli Venezia Giulia diretto da Cristiano Dell’Oste. Due le rappresentazioni al Comunale di Sassari: il 21 e 23 novembre.

Il dittico

Il 10 e 12 ottobre una novità intrigante e coraggiosa. “La fanciulla nella torre” del finlandese Jean Sibelius, rappresentata come concerto nel 1896 e poi praticamente sparita (salvo un ripescaggio in radio nel 1981) e comunque mai andata in scena come opera. Dirigerà Sergio Oliva, mentre la regia è dello stesso Alberto Gazale. Accoppiata che si occuperà anche di “Mandrake” l'opera scritta da Nicola Colabianchi, ex sovrintendente del Lirico di Cagliari e attualmente a Venezia: è la prima opera dedicata a un personaggio dei fumetti, il mago creato da Lee Falk nel 1934.

Le eroine

Scandalosa “Salome” quella che verrà allestita al Teatro Comunale il 7 e 9 novembre. Il soggetto musicato da Richard Strauss è già di per sé scabroso e il maestro Hugo de Ana, che curerà regia, scene e costumi, punta a una rappresentazione forte, aiutato anche dal nome di Beatrice Venezi che per lui ha già diretto “Falso Tradimento”. Il titolo più ortodosso è “Lucia di Lammermoor” di Gaetano Donizetti, che arriverà quasi a ridosso del Natale: 12, 14 e 16 dicembre.

