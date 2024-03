Messa con gli atleti del paese per ricordare Gigi Riva 

«Giocare significa condividere». Inizia così l’omelia di don Walter Onano, che insieme a don Giuseppe Pes ha officiato la messa per il precetto Pasquale delle associazioni sportive, nella parrocchia di San Leonardo, che quest'anno è stata dedicata alla memoria di Gigi Riva.

«L’iniziativa vuole offrire a chi vive l’associazionismo e agli sportivi, di sperimentare un momento comunitario unendo una ricca esperienza spirituale», commenta oon Pes.Durante l’omelia, don Onano ha evidenziato: «Lo sport come la fede si basano entrambe su tre prerogative: “dono”, saper fare le cose e saperle fare bene; ”compito” un impegno per la vita che indirizza al fare del bene e saperlo condividere con gli altri; “missione” mantenere un comportamento corretto, onesto e lasciando un buon ricordo in chi si incontrerà lungo percorso, dando sempre il meglio, aiutandoci a crescere e diventare migliori». Prerogative che caratterizzano a pieno la personalità di Gigi Riva. «La peculiarità di Riva è che nessuno ha mai parlato male di lui, sia quando giocava che quando ha smesso. Un vero e proprio mito, che ha accompagnato, ispirato e dato visibilità ai sardi, in un tempo in cui in Sardegna non ci voleva venire nessuno. Riva e i suoi compagni hanno cambiato la storia della Sardegna con il dono, il compito e la missione. L’augurio è che ognuno di voi possa cambiare la storia della sua vita, giocando con gioia ed esprimendo il meglio di sé imparando dai propri errori», conclude don Onano.

RIPRODUZIONE RISERVATA