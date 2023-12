Messa all’ingresso della galleria 

Un caschetto giallo, due picconi, un crocifisso e alcune composizione floreali. Faceva un certo effetto, ieri mattina, vedere il parroco don Maurizio Demartis celebrare la messa nel piccolo altare posizionato all’imboccatura di una delle gallerie al bivio di Sedilo sulla Statale 131 Dcn Abbasanta- Nuoro. Alle sue spalle i pesanti mezzi utilizzati per i lavori di riqualificazione della struttura, mentre davanti a se c’erano tecnici e lavoratori, attenti e quasi commossi.

La ricorrenza

In onore di Santa Barbara, patrona dei minatori, l’impresa che sta effettuando i lavori ha chiesto di poter svolgere il rito religioso nel cantiere, alla presenza anche di una delegazione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Pes e dall'assessora Eleonora Carboni.

La festività, è stata però anche l’occasione per fare il punto sull’importante intervento che ha preso recentemente il via, e che punta ad ammodernare le due gallerie datate anni Settanta.

Il cantiere

È esattamente di 28 milioni di euro la somma stanziata dall'Anas per rifare completamente le galleria a due passi dalla corte di San Costantino dove si svolge l’Ardia. «I lavori – spiega il direttore di cantiere, Simone D’Angelo – prevedono l’ammodernamento generale di entrambe le gallerie lunghe circa un chilometro e si prevede di completare i lavori a fine 2025. Entro poco più di un anno contiamo invece di ultimare e riaprire al traffico la prima galleria dove stiamo operando in questi mesi».

Il sindaco

Il sindaco di Sedilo si sofferma sull’importanza delle opere da realizzare. «Il sistema di illuminazione e le aree di sicurezza - evidenzia Salvatore Pes - sono senza dubbio gli interventi più qualificanti e attesi dai tanti automobilisti che quotidianamente percorrono questa arteria stradale».

La sicurezza

Il primo cittadino manifesta inoltre anche soddisfazione per la recente fine dei lavori e la riapertura della doppia corsia sempre sulla Statale 131 Dcn nel tratto in territorio di Sedilo, resi necessari in seguito allo smottamento nel costone che fiancheggia la strada a due passi dallo svincolo per il Santuario di Santu Antinu, che aveva determinato da parte dell’Anas la chiusura di una corsia per lungo tempo. Ancora su una sola corsia si viaggia invece sul lato opposto della Dcn tra Sedilo ed Aidomaggiore e poco prima del bivio per Ghilarza.

Mentre nel primo tratto l’impresa sta effettuando i lavori di messa in sicurezza, più avanti non si vede traccia di interventi provocati da una frana, per le pessime condizioni in cui versa la Provinciale 24 che sovrasta la 131 bis. Inutile dire che i due restringimenti sulla Statale 131 Dcn stanno creando delle grosse difficoltà agli automobilisti, stanchi dei pericoli che devono affrontare soprattutto in presenza dei mezzi pesanti.

