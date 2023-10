«Mesina? Volevo scrivere un saggio» 

Il giorno di Ferragosto del 2020, alle 17.53, l’anestesista Tomaso Cocco parla con la docente e scrittrice Giuliana Adamo, abbassando la voce, ma venendo captato dalle microspie del Ros. «Ascolta... zio Graziano, oggi va male che è pieno di carabinieri... dobbiamo venire apposta». Poi dopo vari scambi di frasi, il medico la assicura: «Quindi, bisogna venire senza avvisare, all’insaputa... perché io ho il telefono sotto controllo... però sta bene, ha detto di salutarti».

Zio Graziano è Graziano Mesina, in quel momento scomparso nel nulla da quasi un mese e mezzo, mentre Giuliana Adamo, 60 anni, cagliaritana, è una docente di linguistica italiana al Trinity College di Dublino. «Volevo, visto che ero in Sardegna per il Covid, fare il punto su banditi sardi tra mito e realtà, per un saggio/articolo», racconta dall’Irlanda, non nascondendo lo stupore. «Cocco? Sono una sua paziente. Mi ci ha indirizzato nell’aprile del 2020 mio fratello medico, suo collega all’ospedale di Isili», prosegue, «ho fatto, via Cup, varie infiltrazioni».

Ma leggendo le intercettazioni, una domanda salta subito all’occhio: perché parlava col medico per incontrare Mesina, in quel momento latitante? «Io, quando mi è stato segnalato che il paziente Cioccolato (Nicolò Cossu, ndr), che faceva infiltrazioni, era un ex detenuto in libertà vigilata e veniva a farsi curare da Orgosolo, domandai se tramite lui, in quanto orgolese, sarebbe stato possibile intervistare Mesina che era non latitante, ma ai domiciliari». I primi contatti tra la docente e Cossu, in effetti, risalgono a giugno, tanto che le faranno incontrare Matteo Boe. «Io avevo chiesto di cercare di intervistarlo quando era a casa sua», ripete Adamo, «Dopo, io ho domandato qualche volta ma per curiosità: “Ma dove lo nascondono e chi?”. Si figuri se ho avuto risposte reali, secondo me quella intercettazione è un po' falsata, nel senso che io prendevo con le pinze questi 'personaggi' che mi parevano parecchio teatrali. Ho lavorato con super-magistrati, le pare che sia così sprovveduta da cercare chi latita?». Il saggio poi non ha visto la luce. «Il poco materiale non è stato sufficiente a farlo: ho accantonato». E su quello che sta accadendo? «Sono allibita. Fatti salvi Pirandello e Diabolik, quanto all’uso delle maschere, con il medico Cocco ho avuto un rapporto di lavoro cordiale».

RIPRODUZIONE RISERVATA