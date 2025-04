Mesina scarcerato, è ai domiciliari in ospedale a Milano 

Malato terminale, impossibilitato a muoversi e definito «non trasportabile». Graziano Mesina, 83 anni lo scorso 4 aprile, è stato scarcerato e trasferito ai domiciliari nel reparto detenuti dell’ospedale San Paolo di Milano. Per la terza volta nella sua vita, l’ex primula rossa del banditismo sardo lascia il carcere, questa volta non per un’evasione o per una grazia, ma per motivi di salute gravissimi.

La decisione

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha accolto l’istanza di differimento pena per motivi di salute presentata dalle sue legali, Beatrice Goddi e Maria Luisa Vernier, dopo che una patologia oncologica, «ormai diffusa e incurabile», è stata diagnosticata all’ex latitante, già detenuto da due anni nel carcere di Opera. L’ultima volta, Mesina è stato ricoverato nel reparto detenuti del San Paolo lo scorso 21 febbraio e qui – pochi giorni dopo l’ingresso – è anche caduto sbattendo la testa, a dimostrazione di una condizione fisica ormai gravemente compromessa. Le sue condizioni erano da tempo considerate precarie, ma negli ultimi due mesi sono ulteriormente peggiorate. Non cammina più, non si alimenta, non parla e fatica a riconoscere le persone. Le sue avvocate raccontano che per mesi Mesina ha rifiutato esami approfonditi e accertamenti medici, una resistenza che inizialmente era stata interpretata come ostilità dovuta a un quadro di demenza senile. Solo ora si è capito che dietro quei rifiuti invece si nascondeva una malattia molto più grave e ormai in fase terminale. Nonostante i ripetuti allarmi e sette istanze di sospensione della pena, rigettate in precedenza, il Tribunale aveva fino a ieri mantenuto la misura della detenzione in carcere, anche in virtù delle relazioni della Procura Generale di Cagliari che insistevano sulla “persistente attuale pericolosità” del detenuto. Ora arrivano gli arresti domiciliari. Tuttavia, nel provvedimento firmato ieri mattina dal magistrato del Tribunale di Sorveglianza di Milano, Giovanni Gerosa, Mesina viene definito un «paziente non trasportabile» per questo dovrà rimanere al San Paolo di Milano. I medici stessi, sottolineano nell’ultima relazione la gravità delle condizioni spiegando al giudice come «potrà essere trasferito presso il reparto dell’ospedale più idoneo alle sua condizioni cliniche».

I familiari lo aspettano

Un provvedimento che sta ancora stretto alle legali dell’orgolese, che insistono perché si trovi un modo do far tornare Mesina a casa per vivere i suoi ultimi giorni a fianco ai familiari. «Abbiamo già presentato una nuova istanza al Tribunale di Sorveglianza - dichiara l’avvocata Beatrice Goddi – chiedendo che vengano modificati i domiciliari per permettere a Graziano Mesina di scegliere dove poter ricevere cure più adeguate. In subordine – ha aggiunto - chiediamo che venga trasferito nel suo paese, a Orgosolo, per affrontare lì l’ultima fase della sua vita».

Le visite

Oggi Mesina riceverà la visita di due nipoti, Pasqualina e Tonino Pisano, che lo raggiungeranno a Milano per stargli accanto. La vicenda riaccende il dibattito sul confine tra giustizia, umanità e diritto alla salute per i detenuti gravemente malati. E mentre la sua figura rimane divisiva nella memoria collettiva sarda, oggi Graziano Mesina è semplicemente un uomo anziano e malato, in attesa di poter trascorrere gli ultimi giorni fuori da un letto di ospedale blindato. E su questo si alza la voce di Irene Testa, garante dei detenuti per la Sardegna, che rilancia un interrogativo destinato a far discutere: «Davvero un uomo in queste condizioni può ancora delinquere?»

RIPRODUZIONE RISERVATA