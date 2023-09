Mesina resta senza soldi, Mercurio diventa superboss della droga 

Una latitanza costosa, tanto che Graziano Mesina era ormai al verde. Fu proprio Grazianeddu a dirlo arrabbiato per come stavano gestendo le finanze dovute alla sua latitanza. Lo si apprezza in un dialogo intercettato dai carabinieri proprio il giorno del suo trasferimento quando Salvatore Floris, consegnato Mesina e sollevato dalla partenza della seconda autovettura, dice: «partiti sono… a posto!». Parlando con Raffaele Gioi, e riferendosi chiaramente a Mesina, dice che lo stesso era “incazzato nero” con tale “Totoni” per le spese sostenute negli ultimi quattro mesi di latitanza: «Dopo 4 mesi, se lo è consumato ... soldi non ce ne sono ... non ne ha soldi». Insomma Mesina era ormai senza risorse. Forse anche per questo, la banda di Cossu e Crissantu aveva avviato il traffico di droga verso Pimonte e Lombardia.

Il narcotrafficante

La banda degli orgolesi guidata da Cossu e Crissantu, a cui viene contestata l’aggravante mafiosa, per gestire il nuovo core business dell’illecito barbaricino, la droga, si era affidata a Giovanni Mercurio, uno che «ritenevano il maggior narcotrafficante dell’Isola» si legge nell’ordinanza. Mercurio è in carcere dal 7 gennaio 2021, ritenuto promotore di un narcotraffico con Francia e Lazio, di traffico di armi e della pianificazione di rapine in Corsica, Sardegna e Toscana. Lo sapeva anche Cioccolato, che nei suoi affari, dalla protezione di politici, imprenditori all’inserimento negli apparati della Regione favorendo incontri e dispensando quella «riserva di violenza» richiamata anche dai Ros, lo aveva voluto al suo fianco. In carcere il trafficante ha avuto il supporto della banda tramite Tomaso Cocco, che ha cercato di “tirarlo” fuori con l’ausilio di un certificato medico. «La disponibilità degli altri sodali in suo ausilio nel momento in cui si trova in detenzione – scrive il gip su Mercurio – è significativa del suo fondamentale ruolo all’interno del sodalizio criminale». Cocco il 17 luglio, il 24 e il 31 dello stesso mese 2021 si era recato proprio a Badu’e Carros per visitarlo, fornendo il 5 agosto una consulenza medico legale che doveva assicurare una misura meno afflittiva rispetto a quella del carcere. Una consulenza che era stata ritenuta dal giudice «non solo incoerente, ma palesemente strumentale».

Il protocollo

La banda usava le cautele ogni volta che doveva gestire affari illeciti. I sodali uscivano dalle auto e dai locali, abbandonavano i cellulari. O intestavano numeri di telefono civetta a cittadini stranieri. Il traffico di droga avveniva con l'invio di appositi “provini” di droga, chiamati forme di formaggio e accompagnate da un prezzario. Una spedizione a Torino venne intercettata. Dentro tre buste, 300 grammi di droga, e i prezzi. «Un chilo di formaggio è tre e cinque (3.500 euro ndr ) trattabili». La banda era capace anche di rimediare agli errori. Toccò a Cossu, mettere in campo la sua autorevolezza intervenendo per una qualità non soddisfacente di droga arrivata ai futuri acquirenti. E si arrabbiò con i suoi grossisti, Alessandro Rocca a Alessandro Arca: «Se io do una parola cane... la mantengo. Abbiamo detto da prima questa cosa … boh!».

