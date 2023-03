«Mesina è malato, non può stare in cella» 

Graziano Mesina sarebbe ad alto rischio infarto e afflitto da una patologia neurologica degenerativa non compatibile con il regime carcerario. A sostenerlo ieri i consulenti chiamati dall’ex latitante, la neurologa Mariangela Vacca e il cardiologo Roberto Solinas. Elementi che, per i difensori dell’ex Primula Rossa, detenuto nel carcere milanese di Opera, non sarebbero stati presi in esame dal medico legale Antonella Rendinelli, che aveva valutato le condizioni di salute di Mesina compatibili con la sua permanenza nel carcere, anche se le sue condizioni fossero comunque particolarmente fragili e a rischio. È quanto emerso ieri davanti al Tribunale di sorveglianza di Sassari, presieduto da Giommaria Cuccuru, che aveva incaricato della perizia la Rendinelli.

Mesina al fianco del difensore Beatrice Goddi, ha seguito l’udienza in videoconferenza dal carcere di Opera, mentre l'altro legale, Marialuisa Vernier, era presente a Sassari. È stata chiesta la consulenza neurologica, il Tribunale si è riservato sulla decisione, a cui la Procura generale, che aveva incaricato il medico legale Manfredi Rubino, non si è opposta. Le avvocate Goddi e Vernier chiedono che possa scontare la pena ad Orgosolo. Mesina era stato trasferito in gran segreto lo scorso luglio dal carcere nuorese di Badu ’e Carros, dove era finito nel dicembre 2021 dopo un anno e mezzo di latitanza, al carcere milanese di Opera. Si era dato alla macchia il 2 luglio 2020.

