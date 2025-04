Mesina ai ragazzi di Macomer:  «Non fate come ho fatto io,  il carcere ti può solo peggiorare» 

«Non fate come me, il carcere ti fa solo peggiorare. Ecco cosa ho raccontato ai ragazzi. Chi non ha conosciuto la prigione, deve pensare bene a cosa fa, a come passa le giornate. Ho detto loro di non cascare nella trappola della criminalità». Così parlava Graziano Mesina, intervistato da Graziano Canu per Videolina, a margine di un incontro in una scuola di Macomer, durante una giornata dedicata alla legalità.

Erano gli anni successivi alla grazia concessa dal presidente Carlo Azeglio Ciampi, il 25 novembre 2004, su impulso del ministro della Giustizia Roberto Castelli, e Mesina sembrava davvero intenzionato a voltare pagina: partecipava ad appuntamenti con gli studenti, raccontando la propria esperienza per dissuaderli dal “fascino” della criminalità.In quel periodo aveva anche iniziato a lavorare come guida turistica nei boschi del suo Supramonte, accompagnando curiosi e visitatori nei luoghi che un tempo avevano segnato la sua latitanza.

Il carcere peggiora

Ma quel tentativo di riscatto si scontrava con una realtà ben più complessa. Oggi, nel giorno del suo ritorno a Orgosolo per l’ultimo saluto, resta il ritratto di una figura simbolica e controversa, che ha attraversato oltre sessant’anni di cronaca nera sarda, diventando – nel bene e nel male – l’incarnazione dell’evoluzione della criminalità in Sardegna. Dai sequestri di persona al traffico internazionale di stupefacenti, dalla latitanza alla celebrità mediatica nei salotti delle tv nazionali, Mesina ha rappresentato un mondo che ha cambiato volto, ma che non ha mai smesso di fare i conti con la propria ombra.

Una figura ben sintetizzata dal ricordo di Franco Pisanu, per 15 anni professore di italiano nella scuola media di Orgosolo, poi corrispondente locale per la Rai regionale dalla Barbagia. In quegli anni di libertà, Pisanu lo incontrò casualmente in un ristorante del paese, dove Mesina era a tavola con due turiste “continentali” durante un servizio da giuda turistica. Gli rivolse una domanda diretta: «Mi dica, si può cambiare vita in carcere?». La risposta fu disillusa, secca: «Ma che cosa… – ricorda Pisanu – in carcere si può solo peggiorare».

Il passato che ritorna

Parole che anticipavano, forse inconsapevolmente, il destino che lo attendeva. Mesina fu nuovamente arrestato e condannato a 24 anni per traffico internazionale di stupefacenti. Per lui si riaprirono le porte del carcere, chiudendo quel breve intervallo di apparente redenzione. Non fu quella l’ultima condanna: nel dicembre 2023, la Cassazione gli aggiunse 6 anni e 8 mesi per usura ed estorsione aggravata. Nel mezzo, l’ultimo capitolo: la fuga, la latitanza, l’arresto a Desulo, il trasferimento in carcere, prima a Nuoro, poi a Opera (Milano), la malattia e le ripetute richieste – tutte respinte – di differimento della pena per motivi di salute. Infine, il trasferimento all’ospedale San Paolo di Milano, dove ha trascorso il suo ultimo giorno da detenuto, seppure ai domiciliari nel reparto riservato.

L’ultima fuga, la lotta per morire in Sardegna, il dolore per la sua terra e le divisioni che ancora oggi lascia dietro di sé: questa è la cronaca di oggi.

