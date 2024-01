Mesi per una raccomandata 

Due mesi per la consegna di una diffida. Citazioni testimoniali per un’udienza in tribunale che arrivano dopo settimane, anche una volta passata la fissazione delle date di udienza. Raccomandate che, alla faccia dei furgoncini elettrici a immissioni zero, vengono spedite da Nuoro per Nuoro, ma partono dalla Barbagia per arrivare al centro di smistamento di Cagliari, per poi ritornare in città dopo aver percorso 400 chilometri in più con un evidente aggravio di immissioni di gas serra. «Una situazione insostenibile quella delle Poste a Nuoro», denuncia l’avvocato nuorese Angelo Marongiu. Nonostante l’intervento nelle settimane scorse del prefetto Giancarlo Dionisi, il servizio non è ancora tornato alla normalità.

I disagi

L’avvocato Marongiu racconta: «I disagi mi sono stati rappresentati anche da tantissimi altri colleghi, e impediscono di lavorare perché le raccomandate dovrebbero avere delle certezze nei tempi d consegna». Un esempio? «Esiste una carta dei servizi, e dei tempi che devono essere rispettati - dice -. Poste non può pensare che può fare quello che vuole. Ci sono casi in cui nella raccomandata fa fede la data di ricezione e non quella di spedizione come un contratto di locazione. Se invio due mesi prima una raccomandata che per comunicare la cessazione di un contratto di locazione, volontà che se non comunicata rinnova automaticamente il contratto, e questa invece arriva dopo la data di cessazione naturale del contratto, mi arreca un grave pregiudizio. È successo. Ci sono raccomandate che sono state spedite ad ottobre da una collega, e ad oggi risultano ancora in lavorazione nel centro smistamento Poste di Cagliari. Personalmente delle raccomandate per alcune diffide sono state spedite il primo dicembre e consegnate solo l’8 gennaio scorso. Ormai è insostenibile».

Pronto il garante

Un problema noto, tanto che prima di Natale in Prefettura era stato istituto un tavolo permanente di confronto proprio sui disagi della consegna della corrispondenza in tutta la provincia di Nuoro.

Il prefetto Giancarlo Dionisi aveva ricordato ai dirigenti dell’azienda Poste i diritti costituzionalmente garantiti che vengono sistematicamente violati.

Per le Poste, però, i disagi sarebbero imputabili alla toponomastica non adeguata dei Comuni. Ma lo stesso prefetto ha annunciato di essere pronto ad investire del problema il Garante per la tutela delle comunicazioni che ha proprio come compito istituzionale quello di controllare il servizio postale.

