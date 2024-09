Mesi per riparare una caditoia: è scontro 

Il cedimento di una caditoia in via Manin, a Selargius, fa esplodere la polemica fra il consigliere comunale di minoranza Franco Camba e la Giunta A innescarla la presenza delle transenne con il cartello che riporta la data di fine lavori: 31 dicembre 2024. «I tempi previsti per riparare la caditoia superano i tre mesi», polemizza Camba, «nel frattempo il Comune mette in sicurezza il tratto di strada interessato e dispone il divieto di sosta nel lato opposto. Oltretutto, come riporta l’ordinanza, la riparazione della caditoia non può avvenire in tempi brevissimi ma è inserita all'interno di un imminente accordo quadro che provvederà a determinare le modalità di riparazione delle problematiche stradali del Comune». Immediata la risposta del sindaco Gigi Concu: «Inutile allarmismo, si tratta di un’ordinanza aperta che per precauzione indica una scadenza dell’intervento a lungo termine, ma nel giro di poche settimane tutto sarà sistemato».

