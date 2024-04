Mesi di lavori per la fibra ottica 

Giornate di lavori ma anche appuntamenti e modifiche (temporanee) alla viabilità nei prossimi mesi. Fino a novembre continueranno le operazioni per la messa a terra della fibra ottica, per permettere ai cittadini di accedere alla connessione veloce su gran parte del centro abitato. Solo entro fine aprile dovrebbero essere collegate via Azuni, via Garau, via Karalis, via Amsicora e via Antas. Le operazioni comporteranno il taglio del manto stradale, anche se con una incisione di pochi centimetri. Dal Comune fanno sapere che, dove si può, si utilizzeranno le canaline già presenti. All'occorrenza saranno attivati divieti di sosta e restringimenti della carreggiata.

Divieti di sosta anche in via Sicilia, di fronte al centro diurno, ma per altri motivi: il 13 e il 21 aprile sarà di nuovo attiva l'autoemoteca dell'Avis San Sperate, grazie alla quale i cittadini potranno donare il sangue. (m. p.)

