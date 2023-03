«Mesi di attesa per un busto» 

L’odissea di una malata oncologica di Sant’Antioco, da dicembre vittima della burocrazia della Asl di Carbonia: sballottata da una parte all’altra nell’attesa che gli venga fornito un busto per lei indispensabile, ogni settimana si reca nei diversi uffici, ma finora senza esito.

Le pratiche

«Lo scorso mese di giugno mi è stato diagnosticato un tumore molto aggressivo con metastasi alla colonna vertebrale che è diventata molto fragile - spiega Cinzia Diana - ero in cura a Cagliari ma i medici curanti mi hanno evidenziato la necessità di trasferirmi in un centro antitumori a Milano per una terapia sperimentale. Per facilitarmi nelle attività quotidiane e negli spostamenti, a dicembre mi è stato prescritto un busto a protezione della colonna per evitare il pericolo di fratture». Cinzia procede come indicato dall’ospedale e il 19 gennaio scorso, invia la documentazione all'assistenza protesica di Carbonia: «Dopo 4 giorni mi rispondono di recarmi al distretto Isole minori di Sant'Antioco. Mando mail con documentazione e faccio recapitare anche a mano la documentazione precedentemente inviata. Il 14 febbraio mando mail per chiedere se i tempi sono normali o manca documentazione - dice Cinzia Diana - nel frattempo, prosegue la vita di tutti i giorni e i viaggi per la terapia e anche la paura di fratture mi preoccupa non poco». Ma la risposta non arriva.

L’attesa

«Davanti alla porta dell'assistenza integrativa ci sono inutilmente un numero di telefono e un indirizzo e-mail - dice Cinzia Diana - penso che sarebbe bene togliere il cartello che risulta una presa in giro. Forse non ci si rende conto che per un paziente oncologico ogni giorno è prezioso. Il servizio è attivo solo il giovedì, quindi ogni giovedì mando qualcuno per avere notizie ma mi si dice che manca una firma e siamo oramai ad aprile e di questa firma non si sa nulla». Purtroppo il tumore che ha aggredito Cinzia è in progressione. Continua a viaggiare «senza protezione alla colonna». E con la speranza che non accada nulla. «Il ritardo purtroppo è dovuto al mancato completamento della pratica non ovviamente per colpa della paziente – replica la dirigenza della Asl – nelle prossime ci attiveremo per risolvere il problema».