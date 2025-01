Mesi di attesa per la visita di invalidità 

Le commissioni sono otto, ma la mole di lavoro per certificare l’invalidità è talmente elevata che soltanto nelle ultime settimane sono arrivate a evadere le richieste del 2022. E chi ha presentato domanda di invalidità in questo mese di gennaio che volge al termine, se è fortunato riceverà risposta entro un anno. I pazienti oncologici saranno invece fortunati se vedranno la loro pratica espletata dopo due mesi, e non entro 15 giorni come prevede la legge.

L’attesa

Hanno sì mostrato un’accelerata, insomma, ma non quella auspicata dagli utenti, le commissioni per il riconoscimento dell’invalidità che la Asl ha istituito l’anno scorso dopo mesi di feroci polemiche per la quantità spaventosa di arretrato, che si aggira attorno alle 4.000 istanze. Numeri dietro ai quali si celano storie di persone che oltre a vivere il dramma dell’invalidità devono fare i conti con la burocrazia che pretende pazienza e tempi che spesso, purtroppo, la malattia non concede.

Le commissioni attive nel Sulcis Iglesiente erano tre e poi, dopo complicate vicende ( la scorsa estate i dipendenti Asl sollevarono criticità sugli aspetti retributivi che di fatto vide la commissioni istituite solo sulla carta), ne sono state istituite altre cinque. In totale otto che servono a smaltire l’arretrato e a seguire le nuove istanze. Di norma operano cinque commissioni la mattina, tre a Carbonia e due a Iglesias. Di pomeriggio le altre per un totale di massimo 24 pratiche chiuse a riunione. Rispetto allo zero del passato si registra una crescita, certo, ma il timore è che serva un anno e mezzo per eliminare il pregresso. Gli stessi Caf, dove si ci rivolge per avviare le pratiche, prospettano mesi di attesa a chi chiede informazioni, nonostante le rassicurazioni della presidente della Regione che, a inizio anno, ha garantito un deciso cambio di rotta sulle attese dei pazienti.

I disagi

«Siamo ancora alle pratiche del 2022 – sottolinea Giorgio Madeddu, medico di Iglesias, dirigente dell’associazione Amici della vita – lontani dai toni trionfalistici che ci venivano prospettati quando in novembre le commissioni si sono mosse». Non nasconde delusione neppure Daniele Mele, consigliere comunale di Carbonia protagonista anch’egli di una battaglia per il potenziamento delle commissioni: «Chiaro che una minima accelerazione si è avuta, ma perché le altre in Sardegna stanno lavorando con numeri più importanti e velocità superiore? Capiamo che l’arretrato è esorbitante, ma allora servivano soluzioni ancora più drastiche». Non seguirebbe un percorso privilegiato neppure l’invio dei dati all’Inps dopo che la commissione ha espletato la pratica. «Evidentemente le contromisure adottate – dice Federica Ballocco, presidente di “Il Pane e le rose”, sodalizio di Carbonia che segue disabili e invalidi – non stanno avendo quella celerità che auspicavamo». La Asl replica che «le nuove commissioni lavorano sull’arretrato che era fermo a maggio 2022 e dal 26 novembre hanno chiuso le pratiche di sei mesi, con 48 pratiche al giorno: ora procedono a fronte di una richiesta media di 250 pazienti al mese e con questi numeri saranno in grado di recuperare e al contempo sbrigare le nuove pratiche con attesa minima».

