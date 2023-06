Mes verso il rinvio, settimana di passione per Meloni  

Da una parte il pressing delle opposizioni sul caso Santanchè, dall'altra il rebus del Mes che ha creato un cortocircuito nella stessa maggioranza. Sarà alta l'attenzione del governo verso ciò che succederà in questi giorni in Parlamento, dove tra l'altro Giorgia Meloni si presenterà mercoledì per le comunicazioni alla vigilia del Consiglio europeo, in cui terrà anche un aggiornamento sulla crisi russa. Giovedì la premier inizierà la due giorni del vertice a Bruxelles.

Nel centrodestra si lavora per evitare che nelle stesse ore alla Camera la commissione Esteri voti il progetto di legge sulla ratifica del Mes, atteso poi il giorno dopo in Aula. Dopo l'inedito Aventino della maggioranza di mercoledì scorso in commissione, e le tensione fra FdI e Lega nella gestione della delicata ricerca di una exit strategy politica, Meloni ha già chiarito che è opportuno rinviare l'esame. Non ha detto chiaramente fino a quando, ma tutto lascia intendere che l'obiettivo sia scavalcare l'estate, per portare avanti nel frattempo i negoziati europei su Patto di stabilità e unione bancaria e creare le condizioni in cui è più facile presentare un’inversione totale. La coalizione di governo proverà a spingere per il rinvio nella capigruppo della Camera in programma mercoledì, dove troverà un’opposizione battagliera.

