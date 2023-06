«Mes, un errore portarlo in Aula ora» 

Dopo giorni di polemiche e indiscrezioni, Giorgia Meloni interviene con nettezza sulla delicata questione della ratifica del Mes: «È un errore portarlo ora in Aula. Chi chiede la decisione subito non aiuta l'Italia». La presidente del Consiglio dà quindi un indirizzo chiaro al dibattito italiano sul meccanismo "salva Stati", anche alla luce della forte spaccatura nella maggioranza sull'argomento.

Chiarimenti

Si attendono ora le indicazioni della conferenza dei capigruppo di metà settimana per certificare se la posizione politica dell'Esecutivo per un rinvio delle decisioni in materia alla ripresa dei lavori a settembre, dopo la pausa estiva, sarà formalmente presa in considerazione. Un problema pesante per Esecutivo e maggioranza, insieme alla vicenda che vede coinvolta la ministra del Turismo Daniela Santanchè. Anche su questo fronte, Meloni scende in campo senza giri di parole riconoscendo l'importanza politica di un chiarimento e garantendo, in assoluta tranquillità, che la sua compagna di partito farà tutto quello che sarà necessario, compreso l'intervento davanti al Parlamento per dare tutte le spiegazioni sulla gestione delle sue aziende.

Altre posizioni

La premier, parlando dal forum sui migranti che si è tenuto in Austria, decide di entrare nel dettaglio sul tema del meccanismo europeo partendo da un presupposto: «Il Parlamento aveva votato una mozione nella quale chiedeva al Governo di non ratificare il Mes, a maggior ragione in attesa delle decisioni che riguardano il quadro complessivo della governance, vuol dire legge di stabilità, unione bancaria, garanzie dei depositi. Per cui io, indipendentemente dal merito, spero che chi l'ha calendarizzata voglia riconsiderare questa decisione». Per il ministro degli Esteri Antonio Tajani, lo strumento è ormai tecnicamente superato, mentre il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ha chiesto che il Mes possa essere utilizzato come «elemento di politica industriale».

