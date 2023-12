Mes, tensioni in maggioranza 

La palla starà anche al Parlamento, come continua a dire Giancarlo Giorgetti, ma i parlamentari, a questo punto, vogliono sentire una parola chiara da Giorgia Meloni. Almeno quelli della Lega, alle prese con sicuri malumori interni se si dovesse alla fine procedere con la ratifica del Mes. Per il momento però, anche se alla fine dell’anno mancano oramai appena tre settimane, il governo decide ancora di non decidere sulla riforma del regolamento del Meccanismo europeo di stabilità. Almeno fino a quando non si sarà chiusa a Bruxelles la trattativa sul Patto di Stabilità. E non affronterà l’Aula della Camera nemmeno questa settimana. Formalmente il Mes compare ancora nel calendario come ultimo punto in agenda il 14 dicembre. Ma nel frattempo dal Senato è arrivato il decreto Anticipi che va approvato in via definitiva assolutamente prima di domenica, quando scade.

La strategia seguita

Quasi scontata, quindi, la richiesta di fiducia che, anche se posta subito domani, porterà al voto finale non prima di giovedì. Quando la premier sarà impegnata proprio con l’ultimo vertice Ue dell’anno, mentre i suoi parlamentari apriranno, nel pomeriggio, la kermesse di Atreju. Al di là del calendario, che la strategia adottata in questi mesi non sia cambiata lo conferma in tv il ministro Raffaele Fitto: sul Mes, ribadisce, «vediamo in questo Consiglio Ue cosa si definisce». Una teoria che inizia ad andare stretta a Forza Italia, che insiste sull’opportunità di approvarlo. Una sorta di segnale distensivo, perché alla fine, dice Paolo Barelli, capogruppo FI, «può essere utile per rasserenare gli altri Paesi europei e consentirci di ottenere un sì alle nostre richieste. Ma decide il governo». Anche il suo omologo della Lega Riccardo Molinari chiama in causa l’esecutivo, e la sua leader. «Il 14 dicembre non discuteremo di Mes, ci sono altre priorità». Per poi ricordare che per i leghisti si tratta di uno strumento «superato».

