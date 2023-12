Mes, la Camera boccia la ratifica 

La Camera mette la parola fine al tormentato percorso del Mes. Dopo mesi di dibattiti e rinvii, a sorpresa la proposta di ratifica della riforma del Meccanismo europeo di stabilità presentata dalle opposizioni arriva al voto in Aula e viene bocciata da una parte della maggioranza che si divide, con FdI e Lega che votano contro e Forza Italia che si astiene. Ma anche l’opposizione si divide, con Pd, Iv, Azione e +Europa che votano a favore, Avs che si astiene e i 5 Stelle, come annunciato da Giuseppe Conte, contro.

L’ordine di scuderia

Tutto si consuma già di prima mattina a Montecitorio, dove ancora è in ballo un parere della commissione Bilancio senza il quale non si poteva procedere al voto in Aula. L'ordine di scuderia sembrava quello di tenere sospeso il parere e rimandare a gennaio il redde rationem in assemblea. I capigruppo di maggioranza che si incontrano alle 8,30 del mattino si presentano in commissione Bilancio con «un parere contrario» motivato con l'assenza di coinvolgimento delle Camere che perderebbero la possibilità di monitorare eventuali impatti sulla finanza pubblica, che nella versione finale del parere diventano «intuibili». Una forzatura, e tecnicamente sbagliata, accusano Iv e Pd, firmatari delle proposte di ratifica. Ma tant’è. Il parere contrario della Bilancio apre la porta alla bocciatura dell'Aula, che si consumerà di lì a poco grazie a una inaspettata inversione dei lavori proprio per consentire il voto sul Mes prima della mini-pausa natalizia e prima dell'arrivo della manovra.

I retroscena

La decisione, raccontano, sarebbe stata tenuta coperta fino all'ultimo ma era stata in realtà presa giorni fa e di «comune accordo» tra gli alleati e con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il più citato in Aula, «sconfessato» dalla sua maggioranza, secondo le opposizioni. E dalla sua Lega che vota contro e rivendica sui social per voce di Matteo Salvini la «vittoria» ottenuta e «il fatto che gli italiani non dovranno pagare le banche tedesche». In maggioranza c'è chi non nasconde che un diverso atteggiamento della Germania sul Patto di Stabilità forse avrebbe portato a un esito diverso anche della ratifica del Mes. Ma, è il ragionamento di un big della maggioranza, se la trattativa è «che ognuno tutela gli aspetti di proprio interesse», è naturale lasciare che il Parlamento si esprima senza forzature da parte del governo (peraltro assente al momento del voto, mentre erano presenti diversi portavoce).

«Un esito inevitabile»

Che il Mes non fosse di grande «interesse» per l’Italia, che ha un sistema bancario «tra i più solidi» lo dicono anche da Palazzo Chigi, dove si «prende atto» del voto e si sottolinea che, anzi, «può essere l'occasione per avviare una riflessione» su «nuove ed eventuali modifiche» al Mes, «più utili all'intera Eurozona». Un ragionamento che Meloni avrebbe già fatto a Bruxelles con Emmanuel Macron e con la stessa Ursula von der Leyen. Ma non si è trattato di «un fallo di reazione», stemperano il clima i collaboratori della premier, ancora malata tanto da saltare anche il brindisi con i parlamentari di FdI. Piuttosto l'esito inevitabile di posizioni sempre «coerenti», come rivendicano anche da Fratelli d'Italia.

