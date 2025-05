Mes, il Governo respinge il pressing Ue 

Il governo continua a fare muro sul Mes e respinge il pressing dell’Eurogruppo. Matteo Salvini chiarisce che la Lega «non ratificherà mai» la modifica al Meccanismo europeo di stabilità, e anzi propone di «riprenderci i nostri 15 miliardi». Nessun ripensamento da FdI: è «uno strumento inadeguato». E FI, che si astenne quando a fine 2023 il centrodestra bocciò la ratifica, prende tempo: «Non è una priorità - dice Antonio Tajani - Ora la priorità è costruire la pace».

L’allarme

L’Italia è l’unico dei 20 Paesi a non aver ratificato le modifiche, che non possono essere operative, incluso il cosiddetto backstop pensato per contenere i rischi di contagio in caso di crisi bancarie. E le opposizioni contestano l’esecutivo. Per il dem Piero De Luca «si mette in pericolo la tenuta finanziaria dell’Ue danneggiando gravemente la credibilità internazionale dell’Italia», per il leader di Azione Carlo Calenda «Salvini vuole distruggere l’Ue con Afd, Le Pen, Orban. C’è un piccolo dettaglio: senza l’Ue, l’euro e la Bce, l’Italia è fallita». E il M5S: «Il governo prova a barattare il sì al Mes con una proroga del Pnrr, oppure con la possibilità di usarne le risorse per spese militari».

Question time

Ma una fonte parlamentare di FdI, e non di secondo piano, ammette che «il mondo è cambiato, e bisognerà fare delle valutazioni». Il tema Mes, comunque, non dovrebbe essere fra quelli (Gaza, sanità, lavoro) scelti dalle opposizioni per il question time di oggi alla Camera. La presidente del Consiglio da mesi non si esprime sulla questione. E intanto il governo tratta in Ue sugli strumenti per aumentare le spese per la difesa. «La richiesta di prestiti tramite lo strumento Safe dovrebbe essere valutata attentamente, considerando l’impatto sulle finanze pubbliche - ha detto Giancarlo Giorgetti all’Ecofin - Per questo sosteniamo l’esplorazione di ulteriori opzioni, tra cui l’utilizzo di fondi del settore privato e la possibilità di estendere il dispositivo per la ripresa e la resilienza oltre il 2026».

