Mes e Santanchè, settimana calda per la premier 

Non bastavano i ministri, adesso ci si mettono pure i sottosegretari. Giorgia Meloni apre una settimana caldissima con una nuova grana molto mediatica, quella degli epiteti sessisti del sottosegretario Vittorio Sgarbi, che si aggiunge a quella su una ministra importante come Daniela Santanchè, da giorni sotto il fuoco dell'opposizione per la conduzione delle sue aziende. Due ostacoli da superare in fretta per il governo anche perché la premier, reduce dalla sua vacanza-lavoro in Puglia, già oggi sarà a Milano per rassicurare gli imprenditori del nord all'assemblea generale di Assolombarda dove sarà ovviamente presente il presidente di Confindustria Carlo Bonomi. Appuntamento importante viste alcune perplessità emerse da un mondo decisivo per la buona navigazione dell’esecutivo.

Intanto da domani a Montecitorio riprenderà l'esame della proposta di legge di Fratelli d'Italia sulla maternità surrogata come reato universale. Mercoledì ci sarà invece l'informativa (quindi niente domande dai parlamentari) di Daniela Santanchè, alle 15 nell'Aula del Senato. Domani è calendarizzata la discussione sul Mes ma sicuramente la votazione avverrà non prima di mercoledì. Sul Fondo Salva-stati la posizione del governo è ormai definita: sarà votato un rinvio di quattro mesi che darà fiato alla maggioranza fino a novembre.

Neanche il tempo di rifiatare e Giorgia Meloni si ritufferà nella politica europea: missione a Varsavia per la premier nella veste di presidente dell’Ecr (il gruppo dei Conservatori e dei Riformisti europei) ma nella capitale polacca la premier proverà anche ad ammorbidire le posizioni della Polonia sul dossier migranti.

