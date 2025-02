Merz si muove già da cancelliere e vola a Parigi 

Berlino. A tre giorni dalle elezioni, Friedrich Merz vola a Parigi, a cena all’Eliseo. Una visita lampo, in cui Emmanuel Macron ha riferito dell’incontro con Donald Trump a Washington e che ha avuto come nodo centrale la guerra (e la pace) in Ucraina. Olaf Scholz, ancora in carica, viene di fatto scavalcato, nonostante la cancelleria rimarchi anche in questi giorni che la Germania ha un governo «pienamente in funzione». E che il passaggio di consegne sarà «ordinato». «Non facciamo stage al governo», si è spinto a rispondere il portavoce a chi chiedeva se Merz accompagnerà Scholz al prossimo vertice a Bruxelles.

Gli eventi su scala globale impongono, con tutta evidenza, un altro passo. «Il mondo non aspetta», ha più volte ripetuto il futuro cancelliere della Cdu, e neanche lui, che ha indicato Pasqua come scadenza per la formazione del governo, ha intenzione di attendere. Con inedita disinvoltura, il leader conservatore, a un passo dalla guida del Paese, si muove da solo. E trova terreno fertile per il rilancio dell’asse franco-tedesco, negli anni scorsi un po’ trascurato. Anche perché con il presidente francese i contatti sono da tempo costanti. Intanto, i socialdemocratici hanno avviato il ricambio generazionale con l’elezione di Lars Klingbeil, 47 anni, alla guida del gruppo parlamentare. «È lui adesso il politico più importante della Germania», ha sentenziato Bild, con fare adulatorio. Rievocando addirittura il modello di Helmut Schmidt, il tabloid ha scritto che proprio dal presidente dell’Spd, più che dal futuro Kanzler, dipenderà a questo punto la velocità delle svolte decisive su migrazione ed economia del partito socialdemocratico.

