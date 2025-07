Merz: per i Patriot a Kiev ci vorranno settimane 

Mosca. La Russia mette a frutto i 50 giorni di grazia concessi da Donald Trump dando nuovo impulso all'avanzata militare in Ucraina. Il ministero della Difesa ha infatti rivendicato la conquista di tre nuovi villaggi nelle regioni di Kharkiv, Donetsk e Zaporizhzhia, mentre Berlino fa sapere che le consegne promesse a Kiev di missili Patriot per le difese aeree potrebbero ritardare di settimane.

In risposta alle accuse sull'impiego di armi chimiche lanciate dall'Alto commissario Ue, Kaja Kallas, Mosca ha intanto affermato a sua volta che le forze di Kiev hanno fatto e fanno largo uso di gas proibiti. Il capo delle truppe russe di protezione dalle armi nucleari, chimiche e biologiche, il generale Alexey Rtishchev, ha accusato gli ucraini di avere impiegato in un bombardamento dell'8 luglio sulla regione di Donetsk munizioni dotate di una miscela di cloropicrina e cloroacetofenone. L'alto ufficiale ha aggiunto che dall'inizio del conflitto «sono stati registrati più di 500 casi di uso da parte ucraina di agenti chimici per il controllo delle sommosse (cloroacetofenone), nonché sostanze tossiche psicotrope (BZ) e agenti tossici generali (clorocianina e acido cianidrico)».

Nei giorni scorsi Kaja Kallas, citando come fonti i servizi d'intelligence di Olanda e Germania, aveva parlato di «9 mila casi di attacchi con armi chimiche proibite» da parte dei russi, affermando che stanno «aumentando».

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha intanto fatto sapere che «non può essere questione di ore, ma forse di giorni o settimane», l'invio in Ucraina dei missili Patriot americani che Berlino si è impegnata a pagare agli Usa. A margine di un vertice a Londra con il premier britannico Keir Starmer, Merz ha spiegato che il suo ministro della Difesa è in contatto con il collega Usa per cercare di definire i dettagli, nonostante in questi giorni Trump avesse detto che i missili erano già in viaggio per Kiev.

Mosca segnala nel frattempo uno dei più massicci attacchi di droni ucraini contro il territorio della Federazione nella notte tra mercoledì e giovedì, con un totale di 122 intercettati, tra i quali tre sulla regione di Mosca.

