Merz già alle prese con calo del Pil e fondi a Kiev 

Berlino. Friedrich Merz ha fretta. Ieri mattina, il vincitore delle elezioni tedesche si è intrattenuto mezz’ora nella cancelleria federale con Olaf Scholz. Il leader conservatore vuole un passaggio di consegne senza intoppi e colloqui rapidi per definire l’accordo di coalizione. Le sfide sono tante, ma prima di entrare nell’assemblea dei gruppi parlamentari di Cdu e Csu ne ha indicate tre: sicurezza e difesa, immigrazione ed economia. Proprio ieri l’ufficio di statistica ha comunicato un nuovo calo del Pil: è anche per questo che Merz ha detto da subito che «il mondo non sta ad aspettarci». Sulla difesa e sulla necessità di individuare risorse per l’esercito ma soprattutto per l’Ucraina c’è un problema considerevole. Per tutta la campagna elettorale Scholz ha incalzato Merz su questo tema e adesso il conservatore deve dare una risposta. In tempi brevi una riforma del freno al debito, sulla quale occorre trovare un accordo con i socialdemocratici, sarebbe impossibile: Merz lo ha detto chiaramente ai suoi parlamentari, perché la questione è complessa e richiede tempo. Ma le risorse per l’Ucraina e difesa vanno individuate quanto prima.

Per questa manovra serve, però, una maggioranza qualificata dei due terzi, cosa che con i numeri del nuovo parlamento potrebbe essere difficile da raggiungere. Anche immaginando il sostegno dei Verdi, si arriva a 413 voti e ne servono 420. La quadra potrebbe essere trovata riconvocando il Bundestag nella sua passata composizione. Tuttavia, su questa possibilità c’è anche qualche mal di pancia: i nuovi gruppi parlamentari sono già riuniti, la nuova legislatura sta per iniziare.

