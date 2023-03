Meryl Streep, Edward Norton Sienna Miller Che cast di star questa fiction 

Il regista Scott Z. Burns, lo stesso di “The Report” e “Contagion”, ha messo insieme un tema attuale come gli effetti del cambiamento climatico e un cast pazzesco per portare da ieri su Apple Tv+ i primi tre episodi di una serie come “Extrapolations – Oltre il limite”. Meryl Streep, Tobey Maguire, Marion Cotillard e Edward Norton, ma anche Kit Harington e Sienna Miller, Ben Harper e David Schwimmer, Heather Graham, Forest Whitaker, Diane Lane.

Sono (anche) loro i protagonisti, sparsi per il mondo, delle otto storie che si intrecciano in un arco temporale di oltre 30 anni (dal “2037”, titolo del primo episodio) e ci parlano di amore, lavoro, famiglia e del pianeta che, sempre più esposto a minacce di ogni tipo, diventa ostile. Quasi un avvertimento, sempre che non sia già troppo tardi, su come potrebbero evolvere le cose. La natura si ribella contro chi avrebbe dovuto prestare attenzione e non l’ha fatto.

E dunque i protagonisti si ritroveranno davanti a una scelta cruciale, tra i toni del dramma e della commedia. Si comincia con una manifestazione di chi vuole far sentire la propria voce contro i grandi della Terra e si arriva a vedere catastrofi provocate dagli incendi, lo scioglimento dei ghiacciai, la Natura che reagisce.

La temperatura aumenta e il livello dei mari cresce in maniera molto preoccupante.

Città che nel 2047 affondano e il Governo può concedere protezione soltanto a pochi eletti. Quando fede e corruzione si intrecciano, un rabbino ammonirà una bimba che si chiede perché Dio non è capace di fermare l’apocalisse: “chiediti perché noi non lo stiamo fermando”. (gr. pi.)