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Ciclismo.
12 luglio 2026 alle 01:09

Merlier re delle volate in un Tour bollente 

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Tim Merlier concede il bis e dopo la settima si aggiudica anche l'ottava tappa del Tour de France, 180 chilometri da Périgueux a Bergerac. Nella città di Cyrano, il belga della Soudal-QuickStep “tocca” in uno sprint in cui si presenta in posizione non buona, ma da lontanissimo riesce lo stesso a rimontare, sopravanzando a doppia velocità Biniam Girmay (Nsn) e Olav Kooij (Decathlon). Quarto un deludente Jasper Philipsen (Alpecin), nonostante il lavoro svolto da Mathieu Van der Poel. La tappa è stata caratterizzata dalla magnifica azione solitaria dell’altro belga Liam Slock (Lotto Intermarché), ultimo ad arrendersi e ripreso a 1300 metri dal traguardo, sotto la spinta degli uomini della Xds Astana per Max Kanter.

Giornata tranquilla per gli uomini di classifica, resta in giallo Tadej Pogacar (Uae Emirates Xrg) con 2’42” su Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike), 3’27” su Isaac Del Toro (Uae) e 3’30” su Remco Evenepole (Red Bull-Bora).

Intanto la canicule non dà tregua in Francia e per evitare rischi ai corridori che partecipano al Tour de France l'organizzazione ha deciso di accorciare di 30 km oggi la nona tappa da Malemort a Ussel, portandola da 185 a 155 km. Una scelta senza precedenti nella storia della corsa a tappe francese. «Questa decisione si è resa necessaria a causa delle eccezionali condizioni meteorologiche. L'obiettivo è consentire lo svolgimento della corsa in condizioni compatibili con il livello di allerta rossa per ondata di calore», hanno dichiarato gli organizzatori.

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