Merlier fa il tris al Tour de France, Pogacar gestisce 

Non sarà una vittoria netta come la prima, né imperiosa come la seconda, ma poco importa a Tim Merlier. Il belga cala il tris sul traguardo di Chalon-sur-Saone e certifica le gerarchie tra i velocisti di questo Tour de France: se c’è un re è il portacolori della Soudal-Quick Step, che ancora una volta emerge davanti a tutti in una volata complicata, precedendo Olav Kooij e Jasper Philipsen, il cui treno era stato impeccabile. In giallo domina Tadej Pogacar (Vingegaard secondo a 3’36’’).

Resiste a un finale di 12esima tappa incendiario, a ritmi folli tra un attacco e l’altro, va oltre ai problemi con la radiolina e scampa pure a una caduta sull’ultimo rettilineo. Alla partenza dal circuito di Magny-Cours si prevedeva tappa veloce per gli uomini-jet: così è stato. Quartetto in fuga, tra gli attaccanti anche Damiano Caruso ma non impensierisce le squadre dei velocisti. I problemi, per loro, arrivano negli ultimi 30 chilometri, quando l’altimetria della tappa si muove di più. La corsa si infiamma: parte prima Quinn Simmons, poi Filippo Ganna, poi ancora l’americano e di nuovo l’azzurro, ma con poco accordo. In volata, Merlier perde i contatti radio con il suo pesce pilota Jasper Stuyven, la Alpecin prende il comando delle operazioni per Philipsen che, però, non sfrutta la chance, dietro Gaviria innesca il patatrac sul rettilineo finale. Vince quindi Merlier di fronte a moglie e figlio piccolo.

Oggi 13esima tappa e tornano le salite: il Ballon d’Alsace incombe, ma con la vetta piazzata ai -25 dall’arrivo. Troppo presto, forse, per gli uomini di classifica, che preferiscono aspettare il fine settimana.

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