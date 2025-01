Merkel attacca Merz: «Sbagliato aprire all’Afd»  

Berlino. Angela Merkel rompe il riserbo e lo fa a modo suo: asciutta nel tratto, eclatante nella sostanza. L’ex cancelliera ha attaccato il capo del suo stesso partito, assestando un colpo che potrebbe anche essere decisivo per le sorti del candidato cancelliere della Cdu, Friedrich Merz, al voto del 23 febbraio. È «sbagliato», ha sentenziato la donna che per anni ha guidato i cristiano-democratici, collaborare con l’ultradestra di Afd. E un comunicato di poche parole è stato sufficiente a scatenare una tempesta, se non un terremoto. Anche perché nelle ultime ore la caduta del "tabù" - ovvero la mozione sui migranti della Cdu passata al Bundestag grazie ai voti del partito di Alice Weidel in un’inedita alleanza - ha indignato tanti tedeschi. Gli occhi sono puntati sull’appuntamento al Bundestag di oggi, quando lo schema potrebbe ripetersi di fronte alla proposta di legge per inasprire le regole sui migranti, che pure potrebbe passare soltanto grazie all’aiuto di Afd. Spd e Verdi hanno già annunciato che non voteranno a favore. C’è però chi fa intendere che il partito potrebbe rivalutare la situazione: alcuni deputati cristianodemocratici potrebbero assentarsi per salvare la faccia, provocando una sconfitta controllata in parlamento.

