Merito e tenacia, una borsa di studio per i diplomati 

Premiare il merito, l’impegno costante e la continuità del rendimento scolastico. L’amministrazione comunale di Guasila, con il patrocinio dell’associazione Synchron e nell’ambito delle iniziative legate al prestigioso Premio Letterario “Giulio Angioni”, ha istituito la borsa di studio “Synchron”. Un riconoscimento dal valore di mille euro destinato a uno studente o a una studentessa residente in paese che si sia diplomato/a nell’anno scolastico appena concluso (2025-2026). L’iniziativa punta a valorizzare non soltanto la votazione finale ottenuta all’esame di Stato, ma l’intero percorso quinquennale della scuola secondaria di secondo grado: verranno infatti considerati anche la crescita personale, la tenacia e la partecipazione attiva alla vita scolastica. Per partecipare c’è tempo fino a lunedì 5 ottobre. Le candidature dovranno essere inviate tramite e-mail all’indirizzo premioangioni@comune.guasila.ca.it, indicando nell’oggetto la dicitura Borsa di Studio Synchron anno 2026. Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere un’opportunità concreta per sostenere i giovani del territorio nel proseguimento dei loro studi e del loro percorso formativo.

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