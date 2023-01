«Meritiamo un palasport»  

«Secondo me è la spesa che fa un po’ riflettere. Noi abbiamo scelto Bologna, che era l’unica grande città che non aveva una pista a 8 corsie, ma il problema è legato al fatto che spendendo 25 milioni di euro magari ci si aspetterebbe di avere un impianto veramente polifunzionale».

Campione e gentiluomo, in pista e fuori, Stefano Mei è pronto a schierarsi al fianco di Sergio Lai. Il presidente della Fidal prende spunto dalle parole del numero uno del Comitato sardo per ribadire il ruolo dell’atletica, mai come in questo periodo regina degli sport. Per questo, condivide la delusione per il mancato coinvolgimento nella discussione sul nuovo grande palasport di Cagliari: un impianto da 25 milioni di euro (13,5 dei quali a carico della Regione) chiesto da Federvolley e Federtennistavolo con il Pnrr.

Mei, perché ci siete rimasti male?

«Secondo me è la spesa che fa un po’ riflettere. Noi abbiamo scelto Bologna, che era l’unica grande città che non aveva una pista a 8 corsie, ma il problema è legato al fatto che spendendo 25 milioni di euro magari ci si aspetterebbe di avere un impianto veramente polifunzionale».

Quindi anche con la pista da 200 metri per l’atletica.

«Se pensiamo a ciò che ha dato l’atletica all’Italia e al fatto che abbiamo praticamente soltanto una pista coperta (Ancona, ndr ), si poteva pensare di poter avere un impianto che potesse davvero ospitare tutti i grandi eventi. Anche di atletica».

Invece?

«Invece la tempistica per gli impianti (che devono essere realizzati entro il 2026, ndr ) ha fatto sì che siano stati presentati progetti che forse erano stati già discussi prima o che già esistevano».

La Fidal che cosa ha fatto?

«Noi abbiamo avuto circa 75 richieste, molte fuori tema. Tra quelle in tema, erano rimaste il palasport di Ponticelli (ma sarebbe costato molto di più e le risorse non erano sufficienti) e Bologna, con la pista dell’Antistato-Lucchini. Magari avremmo potuto fare un accordo con il ciclismo per una pista con velodromo ma non c’erano i tempi. La gestione di quel bando era molto difficile».

Ma un impianto per l’atletica indoor può convivere con altre discipline?

«Certo. Per esempio Ancona, che ha le curve abbattibili, può essere utilizzato per ogni situazione. A Belgrado c’è un palazzo da 25mila posti, dove abbiamo fatto i mondiali l’anno scorso, nel quale si gioca a basket. Poi per l’atletica c’è una versione più “leggera” e si riempie».

L’atletica ha un problema di impianti?

«Le piste sono sempre quelle, a volte vecchie. Con il grande boom dell’atletica in questi due anni, le società si sono dovute arrangiare. Oggettivamente qualche problema ce l’abbiamo».

La Sardegna ha moltissime piste, quasi nessuna omologata.

«Il problema della omologazione è comune, perché è una cosa che costa molto. Ci stiamo lavorando ma non è una cosa che risolvi in un giorno. La Sardegna ha tante piste, ma direi che servirebbe un grande progetto a livello nazionale che veda nell’atletica lo sport principe. Però sarebbe un intervento da centinaia di milioni. Bisogna vedere se la politica vorrà mettere la chiesa- atletica al centro del villaggio. Stiamo lavorando per questo, molti comuni lo capiscono ma non hanno la forza economica per fare gli interventi».

