«Meritiamo l’Eccellenza» 

Tortolì. Canta Tortolì. Con un tenore d’eccezione: Simone Contu. A dirigere l’orchestra Tore Mereu, con la supervisione del presidente Andrea Demurtas e del direttore sportivo Serafino Brotzu. In platea sostenitori che sognano l’Eccellenza, categoria da cui i rossoblù mancano da otto anni. Da allora è passata tanta acqua sotto i ponti. L’immagine finale della partita vinta contro il Sant’Elena è un po’ l’emblema di una stagione vissuta sulle montagne russe. Sull’orlo del baratro a metà novembre, la sontuosa risalita fino a conquistare la vetta a suon di vittorie, la sconfitta nel derby con il Lanusei e poi un equilibrio costante fino agli spareggi, carichi di entusiasmo e passione. Erano anni che non si vedeva il Fra Locci ribollire come domenica pomeriggio. Ora ai rossoblù non resta che sperare nel ripescaggio.

Il presidente

Andrea Demurtas, a fine gara, era in un bagno di sudore. Stanco ma felice: «Quello che dovevamo fare l’abbiamo fatto. Anzi, per la situazione in cui ci trovavamo a novembre abbiamo fatto anche più di quanto potevamo immaginare». Alla dirigenza però resta un pizzico di rammarico per quello che sarebbe potuto essere il campionato: «Paghiamo forse qualche scelta iniziale, ma per il resto abbiamo poco da rimproverarci perché calciatori e staff hanno fatto un lavoro eccezionale», dice in un’analisi a freddo. Per capire se il sogno potrà diventare realtà bisognerà aspettare alcune settimane, forse più di un mese. «Mi parrebbe strano che con un mese in più di attività e con la vittoria dei playoff non si concretizzasse la promozione in Eccellenza. Per cui mi auguro che il coronamento di tutto sia il raggiungimento di quel traguardo. Se lo meritano un po’ tutti. La piazza aspetta con trepidazione».

Il protagonista

Eroe per caso. Simone Contu, professione difensore, ha rubato la scena agli attaccanti e nella doppia sfida ha segnato tre gol. Di cui uno col piede destro, che in genere usa solo per scendere dal letto. Succede solo nei sogni più belli. «È stato bello vedere la tribuna gremita di tifosi, sia nostri che del Sant’Elena. Non sono abituato a far gol», ammette con estrema sincerità l’ex giocatore del Lanusei, «e per me è stato strano». Sugli spalti c’erano i suoi affetti più cari a gioire per le sue giocate decisive. Anche lui ora attende il verdetto del Comitato regionale e, nel frattempo, traccia un bilancio del campionato: «Meglio di così non poteva andare. La stagione si è chiusa bene e siamo contenti. Per com’è andata ci siamo meritati questo risultato».

