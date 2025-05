Meriti sportivi, premiati dal Coni i maestri Melis 

Da Quartucciu a Roma per ricevere la medaglia d’oro e il “Certifico d’eccellenza” per meriti sportivi: Giancarlo e Gino Emanuele Melis, padre e figlio maestri di karate, sono stati premiati dai presidenti del Coni Giovanni Malagò, della Libertas Andrea Pantano e del Cip Luca Pancalli durante l’evento “Storie di sport e di persone straordinarie” che si è svolto a Roma, nel Salone d’Onore del Coni qualche giorno fa alla presenza anche del leader del M5S Giuseppe Conte. Un riconoscimento sul piano sportivo ma non solo, l’evento infatti celebrava gli insegnanti tecnici che hanno reso lo sport un veicolo di inclusione, solidarietà, uguaglianza, rispetto e cambiamento sociale. I due docenti da anni vengono invitati da istituti scolastici, associazioni e amministrazioni comunali per parlare di bullismo e cyberbullismo. «Siamo molto contenti per il prestigioso riconoscimento», ha spiegato Gino Emanuele Melis, «frutto di passione, sudore e sacrificio nell'insegnamento del karate e nell'impegno sociale».

