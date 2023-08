Meriti sportivi e impegno gratuito, squadra promossa 

È festa nel mondo calcistico siniscolese. Nei giorni scorsi il comitato regionale della Figc ha ufficializzato il ripescaggio dell’Asd Atletico Phiniscollis, società fondata dieci anni fa, che dopo un lungo percorso sui campi del Csi da due anni ha intrapreso l’avventura nei campionati di Terza categoria. La promozione in Seconda categoria è arrivata per diversi meriti sportivi dell’ultimo biennio. In particolare la squadra del presidente Antonello Fadda ha vinto la coppa disciplina, che ha contribuito alla promozione. Per il gruppo dirigente si tratta del giusto riconoscimento ottenuto dopo un campionato giocato con passione e determinazione, con calciatori che non prendono un euro. La squara si è guadagnata con onore un successo straordinario, reso possibile grazie all’impegno di molte figure chiave del club. Tra questi spiccano l’allenatore Giovanni Fadda, Fabio Carta e Giuseppe Garofalo, Mauro Petta, infaticabile capitano, Marco Carru e Flavio Biselli impegnati costantemente nelle mille beghe burocratiche di ogni domenica e Giovanni Pau, instancabile dirigente organizzatore. Al gruppo storico si sono ora aggiunti Antonio Scudu e Daniele Piras per portare nuova linfa in vista della nuova stagione.

