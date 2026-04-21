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Il riconoscimento.
22 aprile 2026 alle 00:48

Meriti sportivi: dal Coni la stella d’oro per Zola  

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In principio nel 2004 è arrivato l’Mbe, cioè il titolo onorifico di “membro dell’ordine dell’Impero britannico acquisito da Magic box ricevuto dalla regina Elisabetta II per meriti sportivi; poi, appena pochi giorni fa, quello di Commendatore della Repubblica italiana concessogli al Quirinale da Sergio Mattarella, Capo dello Stato; adesso c’è anche la stella d’oro al merito sportivo ricevuta durante il Consiglio Nazionale del Coni.

Un “triplete” d’eccellenza per Gianfranco Zola, simbolo del calcio isolano e italiano nel mondo, ex campione di Cagliari, Torres, Parma, Napoli, Chelsea e della Nazionale azzurra, oggi vice presidente vicario della Lega Pro. L’ultimo riconoscimento gli è stato consegnato ieri dal presidente del Comitato olimpico Luciano Buonfiglio. «Per me è un grande onore», le parole del campione originario di Oliena, «non posso che ringraziare tutti, in primis Marani che mi chiese se volessi partecipare a questa esperienza della Lega Pro. È stata una bellissima avventura fino ad ora». Proprio Marani ha detto di essere «felicissimo di questo riconoscimento, quello che Gianfranco ha dato è un contributo incredibile al mondo del calcio che proprio in questi tempi si interroga sul talento, futuro e giovani. Da tre anni è impegnato nella riforma che porta il suo nome». Un lavoro quest’ultimo che punta a valorizzare il talento e i giovani introeducendo metodi nuovi in Italia. «Altrove le cose vanno in modo diverso», ha affermato alcuni giorni fa, «vedo a esempio l'Arsenal che lotta per il titolo in Premier ma fa giocare un ragazzino di 16 anni in una partita in cui è in difficoltà. Da noi serve un po’ più di coraggio e capire che i giovani possono fare qualche errore. Anzi, devono farlo, perché attraverso gli errori si cresce. Non è che al primo errore lo metti fuori e lo fai giocare col contagocce».

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