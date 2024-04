«Mereu si dimetta dal Consiglio» 

Minoranza all’attacco dell’amministrazione Soddu. Lo fa con una nota del consigliere di Italia in Comune Gianni Dettori, ex assessore, che dopo il Consiglio dedicato alla ricostituzione delle commissioni punta il dito sulle criticità «imputabili al gruppo “Andrea Soddu Sindaco”, ormai composto da soli sei consiglieri». Dettori parla di criticità operativa e sostanziale sul collegamento a distanza del consigliere Francesco Mereu «che nonostante la cessata emergenza Covid utilizza sovente il collegamento da remoto per garantire il numero legale a Soddu». Il regolamento non lo esclude, ma il tema politico che pone Dettori è: «come si possa svolgere il ruolo di consigliere quando non abita in città e non svolge la più elementare attività di lettura delle problematiche di cui essa soffre e patisce. Non può demandare al suo gruppo politico ciò che a esso è impossibilitato a fare». Da qui la richiesta di dimissioni. Dimissioni che invece presenta Francesco Guccini: lascia il gruppo di Liberu che sparisce dal Consiglio, annunciando di aderire ad un nuovo gruppo.

