Mereu rilancia la sfida «Portate in Consiglio la proposta popolare» 

Non è sorpreso dalla bocciatura della moratoria sarda da parte della Corte costituzionale. «È una novità ampiamente prevista», dice il sindaco di Orgosolo Pasquale Mereu, padre della legge Pratobello. «Adesso chissà che cosa accadrà».

Ha qualche idea?

«Penso alla legge aree idonee. Anche questa norma non è supportata da una base forte come quella dell’articolo 3 dello Statuto. Infatti zoppica».

La Consulta casserà anche la legge aree indonee?

«Non mi meraviglierebbe una decisione di questo tipo, perché sull’urbanistica non ha appigli. Manca uno scudo, c’è il rischio di uno scoperto pericoloso. Sono preoccupato perché si rischia un’invasione eolica senza precedenti».

E la Pratobello?

«La Pratobello resta in piedi. Il Consiglio la porti in Aula: vediamo se supera lo scoglio. Magari qualche modifica servirà, anche in base a quel che la Consulta richiede, come integrazioni e migliorie, alla luce delle sentenze. Niente vieta che diventi uno scudo contro possibili speculazioni dopo queste bocciature».

I tempi sono stretti.

«Vero, ma l’Aula ha approvato una leggina sulla Sanità per la quale è meglio tacere e sta affrontando la Finanziaria sperando che sia approvata in aprile».

Che estate sarà?

«Molto calda e dura per i sardi, soprattutto se arriveranno altre pale eoliche».

