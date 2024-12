Mereu re del campionato 

Stefano Mereu, centrocampista dell’Alghero, Mauro Martin Castro, difensore del Taloro Gavoi, e Gianluigi Illario, centrocampista dell’Iglesias: sono loro i giocatori migliori nei 12 mesi del 2024, i più votati (dai tecnici rivali) tra quelli che attualmente militano nel campionato di Eccellenza e hanno giocato nello stesso torneo la seconda metà del campionato scorso. Alcuni di loro nella passata stagione hanno giocato in Promozione, dunque è stato possibile aggregare i dati. È il progetto ideato dall’Unione Sarda con la collaborazione della Figc sarda: giunto al quarto anno, prevede la raccolta dei voti - assegnati dagli allenatori, che indicano i tre calciatori migliori delle squadre avversarie affrontate - in Eccellenza e Promozione. Per chi è sempre rimasto nel massimo torneo regionale sono 32 le partite prese in considerazione, per chi invece si è diviso tra i due tornei sono 35.

Il podio

Stefano Mereu, classe 1987, è il calciatore che ha ottenuto il maggior numero di voti nel 2024. Indossa la maglia dell’Alghero, formazione neo promossa. Ha raccolto ben 25 preferenze (14 nella passata stagione, 11 in quella in corsa), con una media di 0,714 voto a gara. Il difensore argentino Mauro Martin Castro del Taloro Gavoi ha incassato 23 punti (11+12), secondo come punteggio ma primo assoluto considerando la media voto (0,718). Al terzo posto c’è Gianluigi Illario dell’Iglesias con 21 punti (11+10, media 0,656), che nella passata stagione si è aggiudicato il titolo di migliore 2023-24 assieme ad Andrea Porcheddu, che giocava all’epoca nel Carbonia e l’estate scorsa è passato all’Ossese. Tre calciatori di assoluto valore con costanti rendimenti positivi.

Piazzamenti

Il primo fuori dal podio è l’attaccante Ezequiel Franchi dell’Ossese, che ha raccolto 20 preferenze (13+7 e una media di 0,571), nella scorsa stagione in forza all’Alghero e al Siniscola. Un gradino sotto ecco Stefano Demurtas: 19 punti, 8 dei quali fanno parte della stagione scorsa (quando giocava nella Nuorese) e 11 sono stati conquistati col Calangianus, sua attuale squadra. La media: 0,542. A quota 18 punti due pezzi da novanta della Nuorese: il capitano Fabio Cocco (10+8, media 0,514), che in Eccellenza aveva conquistato il titolo di migliore nella stagione 2022/2023, e l’esperto Ramos Borges Emerson (11+7, media 0,514), ex Livorno, Reggina e Padova.

Per chiudere

Hanno totalizzato 16 voti Mattia Caddeo (11+5), nella scorsa stagione a Ghilarza, quest’anno nella prima parte alla Ferrini e ora alla Nuorese, e l’intramontabile Roberto Mele (7+9), bandiera del Taloro Gavoi, entrambi con media di 0,50 voti a gara. A 15 preferenze ci sono Ousman Gomez del Tempio (10+5), Lorenzo Isaia del Carbonia (4+11) e Luca Melis del Villasimius (7+8), tutti con media 0,468, e Matteo Trini (12+3), nella passata stagione alla Macomerese e adesso alla Nuorese con media di 0,428. Subito dietro, con 14 voti, chiudono Santiago Arnaudo del Villasimius (9+5), e Sandro Scioni del Budoni (5+9), ex Ferrini, con la media dello 0,437, e Joel Baraye dell’Alghero (11+3), con la media dello 0,40.

