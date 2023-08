Mereu: «L’obiettivo è collegare tra loro le piste esistenti»  

Subito il rifacimento delle piste ciclabili più vecchie nelle zone di Is Mirrionis–San Michele (percorsi riservati realizzati tra il 2012 e il 2017), Sant’Alenixedda-Fonsarda (risalenti al 2016) e San Benedetto, dove in via Paoli lo spazio per le bici era nato addirittura nel 2012 (costo circa un milione di euro). Più avanti la creazione di quelle che collegheranno tutti i luoghi universitari, mense, sedi, case dello studente, etc (3,5 milioni di euro). In futuro, con i lavori del secondo lotto di viale Marconi, piste ciclabili anche lì, a Pontis Paris e lungo tuta l’arteria che collega Cagliari con Quartu, Selargius, Monserrato e Quartucciu. «Obiettivo dell’amministrazione e promuovere sempre più una mobilità sostenibile, anche attraverso l’uso della bicicletta», dice l’assessore Alessio Mereu. «Tutti gli interventi programmati vanno in questa direzione. Molte piste ciclabili sono ancora spezzettate, perché sono state costruite senza tenere conto dei collegamenti. La rete pian piano sta crescendo, lo sforzo è cercare di collegare le piste che diversamente non avrebbero grande utilità». Tra queste c’è sicuramente quella di via Fleming, utilizzata pochissimo. «Se non avessimo trovato già aggiudicati dalla precedente amministrazione i lavori di quella pista», dice Mereu, «noi non l’avremmo fatta lì ma altrove». ( ma. mad. )

