Mereu e Rossi, da alleati a rivali 

Per quanto riguarda i programmi, Francesco Mereu punta molto sulla sanità e sul sociale. «Cercheremo in tutti i modi – afferma - di far garantire i servizi sanitari ai nostri cittadini. Proseguiremo con le azioni a garanzia della qualità della vita e del benessere delle categorie più deboli, anziani e bambini, attraverso le leggi e progetti comunali che consentano di incrementare le attività socio-assistenziali. Punteremo alla riqualificazione del patrimonio boschivo grazie alla convenzione con Forestas. Ancora, daremo un nuovo volto all’impianto sportivo con la realizzazione del campo in erba sintetica, la messa in sicurezza e della struttura sportiva di Zeppara, l’ultimazione del campo da tennis. Altro obiettivo il completamento della Casa Todde per i servizi agli anziani.

Nel paese che diede i natali ad Antonio Gramsci, alle elezioni del 28-29 maggio, i cittadini avranno nuovamente la possibilità di scegliere democraticamente fra due opposti raggruppamenti, dopo cinque anni di governo senza opposizione al sindaco uscente Francesco Mereu. A sfidare il primo cittadino uscente, 60 anni, dipendente regionale è Antonello Rossi, 59 anni, tecnico comunale a Villanovaforru ma anche già amministratore di lungo corso con una presenza di 22 anni in Comune. Ha anche ricoperto il ruolo di assessore ai lavori pubblici nella Giunta di Lino Trudu e poi nella prima di Simonetta Zedda. In questo esecutivo Mereu e Rossi erano entrambi assessori. Ora si ritrovano rivali ma la stima reciproca, pare, non sia messa discussione. I due si contendono la guida del municipio, al comando di compagini agguerrite, dove ci sono diversi pezzi da novanta della politica locale.

La gara

Il primo cittadino uscente conferma gran parte del gruppo che lo ha sostenuto in questo quinquennio: A partire dall'ex sindaco e attuale suo vice Lino Trudu, ma pure dagli assessori Fabrizio Collu e Nicolò Muscas. Nutrita anche la pattuglia dei consiglieri che si ripropongono: Amedeo Deiola, Nicola Frau, Michele Marroccu, Eddi Zucca. Con Rossi sono invece schierati tre assessori della seconda giunta dell'ex sindaca Simonetta Zedda ed esattamente Gianfranco Zucca, Gianni Melis e Angelina Anedda.

Il sindaco uscente

Lo sfidante

Ambizioso e articolato anche il programma della lista "Costruiamo insieme il domani". Rossi evidenzia come «per la prima volta nella storia delle elezioni comunali di Ales è presente una lista di candidati consiglieri composta per il 50 per cento da donne, con la frazione di Zeppara ben rappresentata. I nostri obiettivi più importanti sono il decoro urbano, la valorizzazione del patrimonio culturale, l’incentivazione delle attività imprenditoriali e la tutela delle fasce deboli. Altra priorità è far arrivare nuove risorse nelle casse comunali»

