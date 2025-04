Mereu e Mabo sono i migliori d’Eccellenza 

Come nella scorsa stagione è una coppia ad aggiudicarsi la classifica dei migliori del campionato di Eccellenza. I centrocampisti Madou Mabo e Stefano Mereu hanno chiuso al primo posto nella speciale classifica del progetto ideato da L’Unione Sarda con la collabora della Federazione sarda, che al gran galà di fine stagione premierà i vincitori di una speciale competizione giunta alla quarta edizione. Sono gli allenatori che, in ogni giornata, hanno indicato i tre migliori calciatori della formazione avversaria affrontata.

La classifica

Proprio nell’ultima giornata Mabo, grande protagonista della salvezza del Barisardo centrata domenica scorsa grazie al successo contro la capolista Budoni (promossa in Serie D), ha agganciato Stefano Mereu dell’Alghero, assente per squalifica nell’incontro perso col Monastir. I catalani dovranno disputare il playout contro la Ferrini Cagliari. Mabo (30 presenze) e Mereu (29) ricevono il testimone da Andrea Porcheddu (all’epoca al Carbonia, in questa stagione all’Ossese) e Gianluigi Illario (Iglesias), terzo quest’anno. Mereu nella passata stagione aveva vinto il titolo nel girone B di Promozione. Nelle precedenti due edizioni nel massimo campionato regionale avevano vinto Fabio Cocco (Nuorese) e Yan Fangwa (ex Monastir).

Chiudono a quota venti preferenze Luca Scognamillo (Alghero, 30 match giocati), Stefano Demurtas (Calangianus, 28), Lorenzo Isaia (Carbonia, 29), Alessandro Cadau (Nuorese, 26) e Mauro Martin Castro (Taloro, 27).

Il secondo torneo

Nel campionato di Promozione mancano ancora centottanta minuti prima della chiusura ma in entrambi i gironi c’è già un vincitore. Nel gruppo A è sicuro del primo posto Federico Usai del Lanusei, formazione che sabato scorso ha conquistato il pass per l’Eccellenza. Il giocatore, pur non votato nell’ultimo incontro col Guspini, è al comando della speciale classifica con ventitré punti e ora può essere solamente raggiunto da Alessio D’Agostino del Sant’Elena, che ha centrato la ventunesima preferenza. Al terzo posto, ma fuori dai giochi, c’è Alessandro Piroddi del Cus Cagliari con venti punti.

Nel girone nord fa il bis l’attaccante Domenico Saba dell’Usinese. Il bomber rossoblù, che aveva conquistato il titolo nella stagione 2022/2023, ottenuto il ventiquattresimo punto può essere soltanto agganciato dalla coppia d’attacco del Tonara formata da Simone Calaresu e Gino Noli, che insegue a quota ventidue voti. Al quarto posto, con venti preferenze, c’è Gino Esteban Copetti del Siniscola Montalbo.

Detengono il titolo Nicolò Agostinelli (Guspini) e Gianluca Marongiu (Villamassargia) per il gruppo sud e Stefano Mereu (Alghero) per il girone B. Nella stagione 2022/2023 vinsero Michel Milia (ex Villamassargia), Antonio Pili (ex Idolo) e Domenico Saba (Usinese) nei gironi A, B e C (all’epoca erano tre). Nel 2021/2022 Mirko Atzeni (ex Orrolese) nel gruppo A, Sebastiano Canu (Buddusò) e Yahya Jatta (Seulo) nel B, Lorenzo Zela nel C.

