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Pugilato.
27 settembre 2026 alle 00:32

Mereu d’oro sul ring in Croazia 

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Mentre al Pallone di Sant’Elia, a Cagliari, sono in corso i quarti di finale dei campionati regionali Elite, che mettono in palio i pass per le finali nazionali in programma a dicembre a Cuneo, la boxe sarda festeggia un risultato importante. Giovanni Mereu, giovane pugile under 15 di Quartu, ha conquistato la medaglia d’oro al torneo internazionale Ivan Sertic.Un risultato di prestigio per il giovane peso leggero, che si è imposto in una competizione internazionale confermando la crescita che lo ha portato anche nel giro della nazionale giovanile di boxe. Mereu, allenato dai tecnici Murgia e Borea, è infatti stabilmente seguito in nazionale sotto la guida di Patrizio Oliva, campione olimpico a Mosca 1980 e campione mondiale tra i professionisti. Un’esperienza che sta consentendo al giovane quartese di confrontarsi con atleti di alto livello. L’oro conquistato in Croazia rappresenta così un’altra tappa di un percorso ancora agli inizi, ma già impreziosito da un successo internazionale. ( ma. mad. )

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