Eccellenza.
08 ottobre 2025 alle 00:30

Mereu arma letale del Lanusei: una rete ogni 90' 

Lanusei. Questione di testa, prima di tutto. Di muscoli. Personalità. Nicola Mereu nutre una così forte voglia di riscatto da essere entrato nel mondo Lanusei facendo rumore. A suon di gol. Quattro in altrettante partite, uno ogni 90’: un’arma letale in area. Un ruolino invidiabile per chi arriva da stagioni stregate e condizionate da un infortunio capitato quando il suo talento cristallino stava sbocciando e lo aveva proiettato in Serie D.

La Cos aveva creduto in lui prelevandolo dal Villagrande, con cui faceva faville. Settantuno presenze condite da 8 gol, il suo bilancio nella squadra allenata da Francesco Loi. Ventiquattro anni, figlio d’arte (il padre Sergio è stato tra gli stopper più apprezzati nel panorama calcistico locale), Nicola Mereu ha preso per mano il Lanusei che ora si gode la sua rinascita.

Il profilo

Dopo la rottura del crociato ha vissuto il consueto travaglio che ogni giocatore affronta dopo quel trauma. Era ripartito dal Taloro, in Eccellenza. Bene, ma non benissimo. Poi la scorsa estate il rientro in Ogliastra. Alberto Piras e il suo vice Enrico Cuccu hanno fatto il suo nome per l’attacco. «È un ragazzo che sta dando tanto alla squadra e può dare ancora di più», afferma Cuccu, «umile, dedito al sacrificio, è capace di dare una grossa mano anche nella fase di non possesso. Benché sia abbastanza giovane vanta già grande esperienza e, soprattutto, manifesta una mentalità matura. Si è subito inserito nel gruppo».

Il gol nel sangue

Con 4 reti (più una in Coppa Italia), l’attaccante di Villagrande è il capocannoniere dell’Eccellenza. Mereu è tornato in Ogliastra per riscrivere la (sua) storia e ricordare a tutti che quei colpi, intravisti qualche anno fa, non erano frutto del caso e che la sua stella si era soltanto eclissata per un periodo a causa dell’infortunio.

Quello del gol è un vizio che ha rispolverato con continuità e adesso Nicola ci ha preso gusto. La rete d’astuzia contro il Sant’Elena, quella del momentaneo 2-0, ha riportato alla mente altre giocate decisive del passato. Un guizzo fulmineo, con una profonda convinzione nei propri mezzi che ha decretato la sentenza: Mereu è tornato e ora vuole riprendersi il tempo perduto. Possibilmente con gli interessi.

