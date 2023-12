Meret-Scuffet, sfida tutta friulana tra i pali 

Napoli e Cagliari sono andati a cercare nel profondo Nord-Est, a Udine, le mani a cui affidare le chiavi della porta di casa. Alex Meret e Simone Scuffet si ritroveranno questa sera nello stadio dedicato a uno degli incubi storici dei portieri, Diego Maradona. Un abbraccio, qualche battuta, magari in stretto friulano e poi avversari per 90 minuti. Giusto il tempo di una partita. Poi, tolti i guanti d'ordinanza, saranno amici come prima.

La scuola friulana

Da Dino Zoff in poi lassù c'è un'aria speciale per chi decide di sfidare il pallone mettendosi tra i pali. La Serie A, oggi, è invasa dai portieri friulani, anche se quello che fa più clamore è andato a miracolo mostrare nella Premier inglese, col Tottenham. Quel Guglielmo Vicario che proprio da Cagliari ha fatto partire la sua rincorsa. In Italia se la passano bene il laziale Ivan Provedel e i due protagonisti di questa sera, Meret e Scuffet. In comune, la provenienza, certo, ma anche il percorso fatto, con i primi tuffi a fermare palloni fin dalle giovanili dell'Udinese. Dove, in Serie A, ha giocato solo l'estremo difensore del Cagliari, prima di andare in giro tra Italia ed Europa, per potersi affermare.

Nemici mai

Meret contro Scuffet, si fa per dire. Classe '97 il primo, del '96 il secondo, insieme sono cresciuti prima negli Allievi e poi nella Primavera dell'Udinese, per la gioia del tecnico Luca Mattiussi, che all'epoca si fregava le mani. «Sono feroci nel volersi migliorare, hanno la stessa determinazione, serietà e professionalità, sebbene abbiano caratteristiche diverse», spiegava nel 2015, quando Scuffet aveva già esordito in Serie A con la prima squadra e sembrava destinato a raccogliere l'eredità di Gigi Buffon, mentre Meret, premiato come miglior portiere Under 19, lo aveva sostituito tra i pali della Primavera bianconera. Dove aveva esordito a 15 anni, meritandosi subito le chiamate delle nazionali giovanili.

Udine matrigna

Sembrava amore e invece quello tra Scuffet e Meret e l'Udinese è rimasto solo un sogno. Perché dopo le prime due stagioni, l'attuale portiere del Cagliari ha iniziato il suo pellegrinaggio alla ricerca del giusto porto: Como, Kasimpasa (in Turchia), Spezia, Apoel (a Cipro) e Cluj (Romania), con qualche sporadico ritorno a casa, fino a spezzare il cordone ombelicale. Per Meret, invece, la porta dell'Udinese è rimasta tabù. Solo due presenze in Coppa Italia, prima di fare la valigia e andare a Ferrara, dove con la Spal si è meritato la chiamata del Napoli. Sotto il Vesuvio, Alex è entrato nel giro della Nazionale e, lo scorso anno, ha vinto lo scudetto da protagonista, senza però riuscire mai a entrare nel cuore dei tifosi. Scuffet, dopo l'ottima stagione in Romania, ha trovato a Cagliari la porta giusta per rientrare in Italia. Ha atteso pazientemente, partendo come dodicesimo, e quando Ranieri gli ha dato una chance, non ha fallito. Anche se, nelle otto gare giocate, manca ancora la ciliegina del clean sheet, il Paradiso dei portieri. Ci riproverà stasera, contro l'amico Meret. Napoli-Cagliari passerà anche e soprattutto dalle loro mani.

RIPRODUZIONE RISERVATA