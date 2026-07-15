Merella alla guida degli ingegneri 

Il nuovo Consiglio dell’Ordine degli ingegneri di Nuoro si è insediato il 13 luglio puntando su digitalizzazione, comunicazione, formazione e sport. Alla guida c’è Antonello Merella, che ha ringraziato il presidente uscente Giuseppe Ibba per il lavoro svolto, ribadendo la volontà di proseguire su un modello di Ordine aperto, partecipato e vicino agli iscritti. Accanto a Merella ci sono Antonello Coccollone vice presidente, Gina Paola Soddu segretaria e Massimiliano Mereu tesoriere. Tra le priorità del nuovo mandato c’è il rafforzamento della presenza digitale, con l’uso delle pagine ufficiali Facebook e Instagram per garantire informazioni più immediate, interattive e accessibili da smartphone. Accanto alla svolta social, il Consiglio rilancia la formazione continua in presenza, con corsi gratuiti per favorire il confronto diretto tra colleghi.

Grande attenzione anche al 70° congresso nazionale che vede Nuoro protagonista in gemellaggio con Trieste. Dopo la prima fase conclusa il 6 giugno, le finali si terranno in provincia di Nuoro dall’11 al 13 settembre. (s. d.)

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