“Mer’e Domu”, domani a Burcei in scena l’opera di Daniela Frigau 

Domani alle 19.30, nel salone parrocchiale di via Progresso, a Burcei, sarà messo in scena l’adattamento teatrale del romanzo di Daniela Frigau “Mer’e Domu”. L’iniziativa è dell’associazione teatrale “Come.Te” (che cura anche la regia) con il patrocinio del Comune di Burcei e della Federazione italiana Teatro Amatori-Sardegna. L’ingresso è libero. Per informazioni si potrà contattare il numero 340/9099025.

«Questa non è una storia d’amore, perché l’amore non è, né sarà mai, violenza, persecuzione o sopraffazione», si legge nella scheda che accompagna il romanzo nelle principali piattaforme sul web. «Questa è la storia di Maria: giovane, bella, intelligente, la cui vita finisce per ripiegarsi ai dettami di un piccolo paese e ai soprusi di Salvatore, suo marito, con cui si è unita tramite un matrimonio combinato. Questa è la storia di tutte quelle donne, che, ogni giorno, subiscono tacitamente la violenza, soffocando il dolore nella paura». Con il termine “meri”, in sardo, si indica il “padrone”. Con la connotazione dell’articolo, “sa”, indica “la padrona”.

Daniela Frigau, 38 anni, laureata in Psicologia, scopre la passione per la scrittura tra i banchi del liceo e grazie alla frequentazione di alcuni corsi di scrittura creativa. Nel 2011 pubblica il primo romanzo: “Se fossi conchiglia ti amerei per sempre”. Seguono “Figli dell’anima”, “Mer’e Domu” e “Mamai”.

