Tempio.
27 novembre 2025 alle 00:15

«Mercurio boss della banda» 

Rapine e cocaina, la Pm chiede 24 anni per l’allevatore di Loculi 

La banda sardo corsa aveva in testa due cose, secondo la pm Rossana Allieri, e non mancavano i mezzi e gli uomini per farle: gli assalti ai furgoni portavalori e la movimentazione di carichi di cocaina e marijuana. E sempre secondo la pm della Direzione distrettuale antimafia di Cagliari, tutto ruotava intorno alla figura di Giovanni Mercurio, allevatore di Loculi (61 anni) capace di mettere insieme sardi (di Gallura e Sulcis), corsi ed esponenti della criminalità organizzata campana. Lunedì sera la magistrata ha chiuso i conti dell’Operazione Maddalena davanti al giudici del Tribunale di Tempio, con pesantissime richieste di pena. La condanna più alta è stata chiesta proprio per Mercurio, 24 anni di carcere. Le contestazioni sono associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga e di armi, all’organizzazione di rapine e assalti a caveau e furgoni portavalori. La banda avrebbe agito nell’Isola sino al 2018, organizzando un vasto traffico di cocaina e soprattutto mettendo insieme uomini e armi per assalti a furgoni portavalori (mai attuati) anche in Toscana e Corsica. Per il corso Jean Louis Cucchi sono stati chiesti 13 anni, stessa pena per Marco Davide Ledda, di Alà dei Sardi, per Antonio Coppola, invece, è stata indicata una condanna a 12 anni di reclusione. Un altro personaggio di rilievo della organizzazione è l’olbiese Antonio Spano, 11 anni di carcere. A seguire Federico Fiorentini, 4 anni e 6 mesi, Umberto Lamonica, 4 anni e 8 mesi. Giuliano Petta, anche lui di Olbia, 1 anno e sei mesi, Luisella Trastus, 5 anni e 4 mesi. La pm ha invece chiesto l’assoluzione di Marc Azzena.

Gli assalti

L’Operazione Maddalena (condotta dai Carabinieri di Firenze, Cagliari e di diversi altri Comandi dell’Isola) parte dal ritrovamento di un arsenale in una cascina nelle campagne di un centro del Livornese. I Carabinieri si occupano di un assalto in preparazione e mai attuato (come gli altri) a un portavalori in Toscana. Secondo la Dda la banda (attiva a Olbia, Loculi, Santadi, Castiadas, Portovecchio e Fauglia) avrebbe preparato, senza mai riuscire ad attuarli, colpi a Figari (Corsica) nelle sedi Mondialpol a Cecina e a Elmas, con il presunto sostegno di esponenti della criminalità campana. Ora la parola passa alle difese (tra gli altri gli avvocati Mario Perticarà, Jacopo Merlini, Angela Corda, Lia Deiana, Danilo Mattana, Herika Dessì).

