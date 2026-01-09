Mercosur, via libera tra le proteste 

Aprirà un mercato di libero scambio da 700 milioni di consumatori, promette di ridisegnare l’import-export tra le sponde dell’Atlantico e si propone come arma per arginare la guerra dei dazi di Trump. Ma non mancano le proteste, coi trattori in piazza a Milano.

A oltre 25 anni dal suo concepimento, dopo tanti rinvii e veti incrociati, il maxi-accordo commerciale tra l’Ue e il Mercosur è a una firma dal traguardo: la maggioranza dei Paesi membri ha dato il via libera, col sigillo finale di Ursula von der Leyen atteso il 17 gennaio in Paraguay. Un passaggio che, nelle sue rivendicazioni, consacra l’Europa come «partner affidabile, capace di tracciare la propria rotta».

La svolta

A sbloccare l’impasse è arrivato il sì dell’Italia che, incassate le ultime garanzie, ha sciolto le riserve e messo il proprio peso sul piatto, a raggiungere la soglia decisiva per un’intesa sostenuta a gran voce da Berlino e Madrid. La svolta italiana, ha evidenziato la premier Giorgia Meloni, è stata possibile «alla luce delle garanzie ottenute per i nostri agricoltori che rendono l’equilibrio ora sostenibile».

Ma è spaccatura nella maggioranza, con la Lega che ha ribadito la propria «storica contrarietà» mentre la mobilitazione agricola si allargava anche a Milano, coi trattori in corteo a bloccare il traffico in segno di protesta, raccogliendo le «forti perplessità» delle principali organizzazioni di settore – Confagricoltura, Coldiretti e Cia – preoccupate dal rischio di concorrenza sleale.

L’intesa

Riuniti in mattinata, gli ambasciatori dei Paesi Ue hanno trovato «l’ampio sostegno» necessario a chiudere l’intesa sui suoi due testi: l’accordo commerciale ad interim (iTA) e quello di partenariato (Empa) con il Mercosur. Cinque i governi contrari (Francia, Polonia, Austria, Ungheria e Irlanda), il Belgio si è astenuto.

Uno strappo che per Parigi, ancora assediata dai trattori, ha aperto immediati riflessi interni: l’esecutivo transalpino valuta elezioni anticipate qualora dovesse cadere su una mozione di sfiducia minacciata dalle opposizioni estreme, il Rassemblement National (Rn) e La France Insoumise (Lfi), che potrebbe portare allo scioglimento dell’Assemblea nazionale.

Le rassicurazioni

La limatura decisiva per convincere l’Italia e trascinare il placet europeo è arrivata sulle salvaguardie: la soglia che fa scattare le indagini sui prodotti agricoli sensibili in caso di turbamenti di mercato scende dall’8% al 5%. Un aggiustamento tecnico chiave: il governo non avrebbe potuto dare il via libera «a scapito delle eccellenze delle nostre produzioni», ha sottolineato Meloni ribadendo di non aver mai avuto «preclusione ideologica».

A rassicurare Roma, anche le concessioni delle ultime settimane: un fondo di compensazione da 6,3 miliardi di euro, il rafforzamento dei controlli fitosanitari, l’impegno a non aumentare i prezzi dei fertilizzanti e poter destinare altri 45 miliardi di euro del prossimo bilancio Ue alla Pac.

Condizioni viste con favore anche dal vicepremier Antonio Tajani e dal ministro Francesco Lollobrigida che, però, non convincono il Carroccio. «Vorrei condividere l’ottimismo di Lollobrigida, ma temo che i rischi siano ancora più dei benefici», ha detto il senatore leghista Claudio Borghi.

