Mercosur e commercio all’Isola delle imprese 

Questo pomeriggio, alle 14.30 su Radiolina va in onda il nuovo appuntamento con “L’Isola delle imprese”, il programma condotto da Michele Ruffi (nella foto) dedicato alle aziende sarde. Ospite della puntata di oggi sarà Andrea Porcu, direttore generale di Confindustria Sardegna meridionale. Sarà l’occasione per parlare di Mercosur e degli altri accordi commerciali internazionali che condizioneranno l’export delle imprese sarde nei prossimi anni.